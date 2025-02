Pattugliamenti anti furti nelle case

Sono stati i Carabinieri della Stazione di Fabriano ieri mattina a eseguire un ordine di esecuzione per la carcerazione di un 60enne dell’est Europa, domiciliato in città. Il provvedimento, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Spoleto, scaturisce a seguito di una condanna inferta all’uomo (in precedenza domiciliato a Foligno) dal tribunale spoletino per l’inottemperanza a un decreto di espulsione emesso a suo carico dal Prefetto di Perugia. L’uomo, che dovrà scontare la pena della reclusione per un anno e 8 mesi, è stato portato al carcere di Montacuto.

Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno effettuato una vasta attività di controllo del territorio attraverso un massiccio impiego di pattuglie del Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, finalizzata a prevenire i furti in abitazione attraverso un monitoraggio continuo sulla presenza di persone o veicoli sospetti e a reprimere condotte di guida pericolose anche alla luce delle nuove disposizioni del Codice della Strada. L’operazione, messa in atto nelle fasce orarie pomeridiane in cui solitamente operano le bande di "topi di appartamenti" e negli orari notturni, è stata strutturata sul pattugliamento dinamico dei centri urbani e delle aree rurali.