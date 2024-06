Pattugliamenti di polizia ed esercito: "Strade sicure", 22 identificati

Polizia ed esercito: un perfetto gioco di squadra. Prosegue l’operazione ‘Strade Sicure’. È notizia di pochi giorni fa quando i poliziotti di prossimità, assieme ai militari dell’esercito, hanno effettuato negli itinerari stabiliti, in particolare in zona Piano e centro cittadino, dei servizi di pattuglia appiedata al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di degrado e criminalità comune. Il servizio rientra nell’ambito del Piano di controllo del territorio predisposto dal questore Cesare Capocasa d’intesa col prefetto Saverio Ordine, in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Durante il servizio agli Archi sono state identificate 22 persone. Nella zona la pattuglia mista è stata fermata da alcuni passanti che segnalavano la presenza di un gruppo di ragazzi intenti a bivaccare e fumare con probabilità della sostanza stupefacente. Una volta individuato e raggiunto il gruppetto formato da 4 giovani i quali, alla vista delle pattuglie, hanno assunto atteggiamenti circospetti, i poliziotti hanno chiesto loro se fossero in possesso di sostanza stupefacente. Dopo un primo momento di esitazione, uno di essi, un 26enne, ha consegnato agli agenti, estraendolo dalla tasca dei pantaloni, un pacchetto di fazzoletti con all’interno una piccola dose di sostanza stupefacente, tipo marijuana, da lui detenuta per uso personale. Nei suoi confronti i poliziotti hanno fatto scattare la violazione prevista dall’art.75 del D.P.R 309/90. Per un’altra simile violazione amministrativa alla legge sugli stupefacenti è stata accertata e sanzionata una ragazza di circa 20 anni durante un servizio di pattuglia appiedata nel centro cittadino. Assieme ad altri due ragazzi aveva fatto scivolare fuori qualcosa dalla sua borsa. Gli agenti hanno appurato che si trattava di un miscuglio di tabacco e hashish.