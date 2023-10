Paura ad Arcevia. Esce di strada con la bici: volo di 6 metri nella scarpata

È un 69enne di Barbara il ciclista che ieri poco dopo le 12 è finito in una scarpata ad Arcevia, in località San Giovanni. Un volo di circa sei metri quello che ha fatto l’uomo, in sella alla sua bicicletta. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamenti, potrebbe essere stata una distrazione che il 69enne ha pagato molto cara. Un volo che poteva finire in tragedia. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno utilizzato anche le tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale). Il 69enne è stato immobilizzato in una barella, necessaria anche la collaborazione del personale del 118 subito allertato e arrivato sul posto dopo l’accaduto. Le condizioni del ciclista sono sembrate subito gravi: l’uomo è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona dove è stato subito sottoposto ad accertamenti. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Un incidente avvenuto in una strada da sempre molto frequentata dai cilclisti, una zona dove i saliscendi si susseguono e il percorso diventa ottimale per gli allenamenti. Purtroppo negli ultimi mesi sono diversi gli incidenti che si sono verificati in zone collinari e hanno visto coinvolti ciclisti. L’incidente non ha causato problemi alla viabilità, il traffico, limitato nella zona, non ha quindi subito rallentamenti.