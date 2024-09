Paura al Negromanti, caduto un grosso ramo

Cade un grosso ramo da uno degli alberi interni al giardino della scuola dell’infanzia Negromanti: tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di venerdì nel vialetto pedonale tra via San Pietro Martire e via Bixio. E’ accaduto nella parte retrostante della scuola materna (lato scuola primaria Marconi) dove il ramo è caduto invadendo completamente il passaggio pedonale e sfondando le recinzioni. Pochi secondi prima in quel tratto è passata una persona che ha visto in diretta la scena. Torna alla ribalta la questione della manutenzione del verde: "Pochi secondi prima della caduta di quel grosso ramo un uomo è passato proprio lì. Avrebbe potuto farsi molto male. Qui accade spesso che cadano dei rami dagli alberi presenti, l’ultimo un paio di mesi fa. Tra l’altro mezzo giardino è ormai abbandonato con il verde che cresce senza controllo, ormai dallo scorso anno a causa dell’area sotto sequestro". Fortunatamente nemmeno nessuna auto è stata colpita. Sul posto sono intervenuti polizia locale, vigili del Fuoco e tecnici comunali.