Paura al Viale: "Si è rotto un manicotto dell’acqua, solo fumo"

Ristori per la funzionalità dell’azienda, dalla Regione Marche 416mila euro di ristori per Conerobus. Il provvedimento, emanato da Palazzo Raffaello a dicembre, e dunque non inseribile in una variazione di bilancio e neppure nel previsionale 2025-27, dovrà essere portato in commissione e poi votato e approvato in consiglio comunale, forse già nella seduta del 23 gennaio. L’assoluta necessità di quei fondi per l’operatività aziendale fa sì che la misura benga adottata al più presto. Intanto ll presidente di Conerobus, Italo D’Angelo, interviene in merito all’incendio di un autobus mercoledì pomeriggio al viale della Vittoria. "Il mezzo ha subìto la rottura del manicotto del liquido refrigerante che, a contatto con il motore caldo, ha provocato del fumo. Lo stesso è stato poi rimesso in moto e portato nella sede di Conerobus per le riparazioni, tuttavia non si è verificato alcun incendio dal vano motore come abbiamo potuto evidenziare".