Paura alla stazione. Molesta e insegue due 13enni. L’operaio patteggia la pena

Due minorenni erano state avvicinate da un uomo molto più grande di loro, alla stazione ferroviaria, di sera. L’adulto prima le aveva importunate con apprezzamenti a sfondo sessuale e poi, ad almeno una delle due, avrebbe palpeggiato le parti intime. Vittime due 13enni, italiane. Il molestatore le aveva inseguite continuando ad importunarle lungo un bel tragitto in direzione dell’abitazione di una delle due giovanissime. Solo l’intervento del padre di una delle due aveva interrotto il terribile incontro finito con un arresto per violenza sessuale su minore. In manette era finito un 34enne di origine albanese, un operaio, residente in città e con un regolare lavoro.

Era febbraio scorso e dopo l’arresto, effettuato dalla polizia, l’uomo era finito ai domiciliari. Ieri mattina, davanti alla gup Francesca De Palma, ha patteggiato la pena a un anno e tre mesi di reclusione. L’imputato era difeso dall’avvocato Angelandrea Cecere. I fatti avevano avuto inizio in piazza Rosselli. Le due amiche quella sera erano scese in strada per rimediare, sembrerebbe, delle sigarette da fumare di nascosto dalle proprie famiglie. Per uscire si erano vestite di tutto punto, forse nell’intento poi di raggiungere degli altri amici ad una festa. Arrivate all’altezza della stazione si erano imbattute nel 34enne che si sarebbe avvicinato a loro. All’inizio l’albanese avrebbe fatto dei complimenti alle ragazzine, senza rendersi conto che non avevano ancora 18 anni. Le parole poi sarebbero diventate troppo spinte e le due 13enni avevano allungato il passo per allontanarsi. Il 34enne era riuscito ad avvicinarne una e ad allungare le mani per palpeggiarla nelle parti intime. La ragazzina era riuscita a divincolarsi e nel farlo si era ferita ad un braccio. Insieme alla sua amica era corsa verso piazza Ugo Bassi, per raggiungere la propria abitazione. Arrivate in via Giordano Bruno però, quasi sotto casa, il padre di una delle due 13enni avrebbe sentito le grida della figlia così era sceso dall’appartamento per vedere cosa stava succedendo. Il genitore aveva visto le ragazzine spaventate e l’albanese dietro di loro e aveva preso le difese di entrambe lanciando degli oggetti contro il 34enne. Poi aveva chiamato il 112 cercando di bloccare il molestatore. Una pattuglia della polizia era arrivata a sirene spiegate e aveva bloccato poco distante l’albanese, arrestandolo. Il 34enne non ha mai negato l’approccio con le due spiegando che le aveva ritenute maggiorenni per l’abbigliamento indossato. Poi aveva sostenuto che le due volevano delle sigarette e che invece di pagarle 5 euro avrebbero voluto pagarlo in natura passando la notte con lui e volendo anche 50 euro. Lui avrebbe pagato subito 30 euro e le ragazzine, preso il denaro, sarebbero fuggite inventando poi tutto il resto.