Paura astensionismo, alleanze: tutti coperti

E "alla fine arrivò" anche il primo confronto televisivo tra i quattro candidati sindaco. In rigoroso ordine alfabetico: Marco Baldassini, sostenuto da Ancora Falconara, Vola Falconara e Polo dei Riformisti; Annavittoria Banzi per Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e Si Può; Anna Grasso per Falconara Libertas; Stefania Signorini, primo cittadino uscente, per Uniti per Falconara, Falconara in Movimento, Direzione Domani e Falconara 2028.

Gli aspiranti alla fascia tricolore, a inizio settimana, sono stati protagonisti della prima serata di Vera Tv (canale 11) e per 90 minuti, intensissimi, hanno replicato alle domande dei conduttori Ciro Montanari e Teodora Stefanelli. Venti gli argomenti toccati, in un faccia a faccia con risposte tra 40 secondi e un minuto. Faccia a faccia che ha tenuto incollati agli schermi i falconaresi, chiamati alle urne per il voto di domenica 14 e lunedì 15 maggio.

Alcuni dei temi trattati, dopo una breve presentazione di ciascun candidato: dalle infrastrutture alla sanità, passando per il commercio, i lavori pubblici, le scuole per arrivare all’ambiente e al turismo. Un dibattito articolato, utile a chiarire i programmi dei quattro e le prime idee in merito ad eventuali apparentamenti in caso di secondo turno (ballottaggio).

Al quesito ‘quale candidato teme di più?’, ha inaugurato il giro di risposte Banzi: "Temere non è la parola più corretta. Crediamo in una campagna elettorale che è per, non contro gli altri. Una campagna di livello, confronto, per emergere le nostre caratteristiche e le nostre peculiarità. Accanto a me ho una squadra in cui credo, fatta da persone serie, oneste e appassionate, oltre ad un programma condiviso. Per le alleanze è presto per dirlo". Grasso: "Non è questione di timore – ha detto – ma di responsabilità nel gestire una città, Falconara, di 25.558 abitanti, attività e imprese. Un impegno da espletare con grande devozione. Una cittadina per i cittadini. Alleanze? Prematuro. Il confronto dialettico si basa sulle idee, nel rispetto di tutti".

Signorini: "Ho rispetto di tutti i candidati. L’avversario che temo di più è l’astensionismo – il punto della prof –. A volte la politica è troppo distante, soprattutto nei confronti di giovani. Auspico toni sereni, rispettosi, per evitare l’effetto dell’allontanamento specie per i giovani". Baldassini: "Tutti i candidati non devono essere sottovalutati: ci mettiamo la faccia per vincere. Concordo sul fatto che l’astensionismo sia un problema. 4mila persone che non vanno alle urne potrebbero far vincere un sindaco al primo turno. Tre scenari: o vinciamo al primo turno e chiudiamo la partita; se arriviamo al ballottaggio non andremo con Signorini; se terzi, lasceremo scegliere ai candidati con chi andare".