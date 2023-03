Paura dopo la scuola Scende dal bus e attraversa Investita bimba di 12 anni

Scendeva dal bus e stava per attraversare la strada quando un’auto l’ha investita. Paura per una bambina di 12 anni che tornava a casa da scuola, a bordo di un mezzo di trasporto pubblico urbano. A travolgerla è stata una 22enne, neopatentata, che era alla guida di una Lancia Y. L’incidente si è verificato ieri, attorno alle 13.30, in via Giordano Bruno, nel quartiere del Piano. La 12enne, anconetana, era scesa alla fermata del bus che si trova davanti al palazzo dell’Enel e dopo aver iniziato l’attraversamento della carreggiata, sulle strisce pedonali, è stata presa in pieno dalla vettura che procedeva in direzione di piazza Ugo Bassi. La bambina è finita contro il parabrezza dell’auto, rompendo anche il vetro da lato del passeggero che è rimasto incrinato, rotolando poi a terra. La 22enne si è fermata subito prestando i primi soccorsi. Sul posto sono poi arrivate l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Gialla. La 12enne era ferita ma non ha perso conoscenza. Ha riportato un politrauma ed è stata portata per accertamenti al pronto soccorso del Salesi. La 22enne che guidava la Lancia Y non l’avrebbe vista. In via Giordano Bruno sono arrivate tre pattuglie della polizia locale per procedere con i rilievi del caso. La conducente è stata sottoposto all’alcol test ed è stata sentita per ricostruire l’incidente. Quando starà meglio verrà sentita dalla polizia locale, alla presenza anche dei genitori, per vedere se si ricorda qualcosa dell’incidente. Le sue condizioni, dopo i primi accertamenti, ieri non erano date per gravi.