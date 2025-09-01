Paura in via degli Zingari. L’auto si ribalta: 4 feriti. Andavano tutti al lavoro

Si stavano dirigendo al lavoro, ieri mattina intorno alle 8.15, quando in via degli Zingari, nel territorio tra Ancona e Camerano, l’auto sulla quale viaggiavano quattro persone (il conducente e tre passeggeri) è finito per ribaltarsi in strada. Momenti di forte apprensione per quattro cittadini di origini nigeriane, tutti di età compresa tra 45 e 35 anni. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto: sulla dinamica hanno effettuato i rilievi le autorità preposte.

Quel che è certo, però, è che le persone a bordo dell’utilitaria sono state prontamente curate dai sanitari, arrivati a sirene spiegate all’interno dei mezzi di servizio. Per estrarre i quattro dall’auto rovesciata sulla carreggiata, è stato necessario anche l’intervento della squadra del Comando di Ancona dei vigili del fuoco. Successivamente i quattro sono stati affidati ai soccorritori prima dell’immediato trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Ancona-Torrette. In via degli Zingari sono arrivate le ambulanze della Croce Rossa di Osimo e della Croce Gialla di Camerano, l’Infermieristica dall’ospedale di Torrette e l’automedica dell’ospedale di Osimo.

Da quanto sarebbe emerso, per fortuna i feriti sarebbero arrivati nel nosocomio anconetano non in pericolo di vita. Durante l’intervento dei soccorsi, la via sarebbe rimasta comunque transitabile.