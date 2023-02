Paura in via Ungheria per un appartamento a fuoco In casa un’anziana che ha dato l’allarme ed è stata poi ricoverata per un principio d’intossicazione

E’ stata una nottata di paura quella scorsa per un incendio divampato in un palazzo di via Ungheria, nei pressi della chiesa della Misericordia. Le fiamme si sono sprigionate nell’appartamento al primo piano, dove abita una signora anziana, probabilmente da una stufetta elettrica. Una scintilla sarebbe finita sul divano e da lì il rogo. Gli accertamenti sono in corso. Il fumo ha messo in allarme le altre otto famiglie residenti nella palazzina e alcuni inquilini dall’abitazione che si sono affacciati ai balconi chiedendo aiuto. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco assieme a carabinieri. L’anziana è stata trasportata al pronto soccorso per sospetta intossicazione. Da Loreto infatti è arrivata un’ambulanza della Croce rossa, con medico a bordo, per effettuare gli accertamenti dovuti sulla donna. Le sue condizioni non sarebbero gravi. E’ stata proprio lei la prima a chiamare aiuto, cercando di non perdersi d’animo, affacciandosi dal balcone e tentando di bloccare il traffico. Le fiamme sono state domate attorno alla mezzanotte e l’intero condominio è stato poi evacuato a scopo precauzionale. L’appartamento non è inagibile ma totalmente annerito dal fumo e quindi non abitabile. L’osimana ha passato la notte dalla figlia.

