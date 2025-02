Paura nella notte: fuoco. E poi esplode un’auto

Momenti di terrore, nella notte tra lunedì e martedì, in via Schweitzer. I residenti si sono stati svegliati di soprassalto per il boato di un’esplosione, accompagnato dalle successive fiamme che hanno avvolto un’autovettura. Sul posto, una volta partito l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento jesino che hanno provveduto a spegnere il rogo che ha divorato il mezzo alimentato a diesel. I danni avrebbero interessato soltanto il veicolo e non avrebbero invece intaccato le vicine abitazioni. L’episodio si è verificato poco prima delle 2. È stato necessario anche l’intervento dei carabinieri. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, compresa quella della matrice dolosa dell’incendio che ha distrutto la vettura.