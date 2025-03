Paura nella raffineria. Inchiesta sull’incendio: "La causa è un guasto"

FALCONARA (Ancona)Rottura di una tubazione dell’impianto di desolforazione del gasolio. Sarebbe questa la causa dell’incendio che si è sviluppato venerdì sera, attorno alle 22.30, alla raffineria Api di Falconara Marittima. Un incidente che ha seminato paura nella popolazione che, come spesso accade al giorno d’oggi, ha appreso di quanto stava accadendo scorrendo le prime immagini sui social. "C’erano fiamme altissime – hanno scritto decine di testimoni –, abbiamo sentito un boato. Hanno iniziato a tremare le finestre di casa anche a chilometri di distanza. Nessuno ci ha avvisato". Effettivamente, prima dello sviluppo del rogo, si è verificata un’esplosione. Ora sarà compito dei vigili del fuoco di Ancona, coordinati dal comandante Pierpaolo Patrizietti, capire perché si è verificato il guasto e perché c’è stata quella fuoriscita di prodotto combustibile. Un incendio domato in estrema sicurezza dal personale interno di sicurezza della raffineria nel giro di mezz’ora. I vigili del fuoco, accorsi sul posto con squadre da tutta la provincia e anche fuori, hanno sorvegliato tutte le operazioni di messa in sicurezza, restando al lavoro fino alle 3.30 del mattino. In raffineria anche il sindaco di Falconara, Stefania Signorini: "Dopo una notte difficile e insonne, una mattinata in prefettura, devo darvi informazioni chiare: il piano di emergenza esterno dell’Api è della prefettura che coordina tutti gli interventi di comunicazione alla popolazione, le attività ed eventuali evacuazioni. In questo caso non è stato attivato il Pee, quindi neanche il Coc comunale. Se fosse stato attivato, ci sarebbe stata una comunicazione di allerta da parte della prefettura, che si avvale anche del nuovo sistema It Alert, cioè una chiamata a tutti i cellulari degli abitanti di Falconara. L’incidente è stato classificato di categoria 1 anche dai vigili del fuoco, poiché l’incendio era circoscritto e non poteva propagarsi ad altri impianti e serbatoi. Mi sono confrontata da subito con il direttore della raffineria Antonino Sciascia e con il viceprefetto". L’Arpam aveva già raccolto nell’immediatezza dei fatti i dati delle centraline. Nel corso del summit, tenutosi ieri in prefettura e coordinato dal prefetto Maurizio Valiante, l’Arpam ha comunicato che i valori del benzene e di tutte le altre sostanze rilevate erano nella norma, come confermato anche dall’Ast, quindi non nocive per la cittadinanza. La raffineria Api in una nota afferma che "nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. Grazie all’intervento tempestivo delle squadre d’emergenza interne, l’innesco è stato prontamente controllato e l’evento risolto prima dell’intervento della squadra dei vigili del fuoco di Ancona. Al momento, solo la parte dell’impianto interessata dall’incidente è ferma per consentire le verifiche tecniche alle autorità competenti a cui la società sta prestando la massima collaborazione". La Procura attende una relazione dei vigili del fuoco: si va verso l’apertura di un fascicolo per incendio, al momento senza indagati. Nella popolazione resta la scia di una notte di paura e di timore per il futuro.Andrea Massaro