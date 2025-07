Paura per Cristofer, nessuna notizia da sabato

Paura per un ragazzo del quale non si hanno più notizie da sabato. Il giovane, Cristofer Ortiz, è ricercato dai suoi parenti dopo essere andato in provincia di Viterbo a un festival. Da sabato mattina si sono perse le tracce e così è partito l’appello sui social: "Questo ragazzo di Jesi è scomparso. Da sabato dopo pranzo non si hanno più notizie. Sappiamo che è stato alla festa Chakras Festival che si sarebbe conclusa domenica. Chiunque l’abbia sentito, avvistato o ha notizie concrete si rivolga al numero 320 938 1628 o mi scriva in privato". E poi: "Facciamo girare il piu possibile e condividiamo. Grazie a tutti quelli che lo faranno".

Il festival è ospitato a Tuiscania, in provincia di Viterbo e nella presentazione recita: "Celebriamo la vita, le connessioni e quella scintilla che ci unisce. Lascia che la musica ti travolga, vivi l’attimo e apriti al cambiamento. Avvolti da un verde rigoglioso e dal suono dell’acqua che scorre, ci ritroviamo come una comunità vibrante, guidata dalla curiosità, da cuori aperti e dal desiderio di trasformazione. Senti il richiamo del ritmo, fatti cullare dalle risate e esplora luoghi in cui arte, performance e nuove connessioni prendono vita. Vieni con la mente aperta e lo spirito libero: non vediamo l’ora di accoglierti, tribù".