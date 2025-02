Paura per l’aumento del livello di acqua nel canale di via Tommasi

È tornato ad alzarsi, quasi all’altezza della strada, il livello dell’acqua nel canale di scolo di via Tommasi nella serata di venerdì. A causa della pioggia il fossetto ai piedi della collina di Montedomini ha destato qualche preoccupazione in quanto si era intasato ed è stato necessario un intervento urgente della ditta per consentire il regolare deflusso dei liquidi. Sul posto è arrivato anche il vicesindaco Valentina Barchiesi. Gli altri fossi più grandi e presenti sul territorio della frazione, per fortuna, sono rimasti invece sotto ai livelli di guardia. Ma tante sono state le segnalazioni da parte dei cittadini, che hanno ancora vivo il ricordo dell’alluvione del settembre scorso. Proprio in questa settimana è stato annunciata la partenza della pulizia dell’area attorno al canale della Liscia, dal letto del corso d’acqua all’argine, fino a comprendere la zona tra il fosso e la ferrovia. Completata quell’area, si procederà con i corsi del San Sebastiano e del Cannetacci. Seguirà l’ampliamento della sezione idraulica di entrambi i fossi e il rivestimento dei sottopassi che, da via del Consorzio, portano alla Liscia.