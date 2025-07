Paura sullo "stradello". Albero crolla a Mezzavalle, feriti due fratelli minorenni

Lasciano la spiaggia dopo una giornata di mare e mentre iniziano lo stradello un albero gli cade addosso. Paura nel tardo pomeriggio di ieri a Mezzavalle per due fratelli di 14 e 15 anni rimasti feriti alla testa. Entrambi hanno riportato un trauma cranico e un brutto taglio. Erano quasi le 19 quando è partito l’allarme al 112. I due minorenni si trovavano con il padre e tutti e tre insieme stavano risalendo lo stradello. Percorsi i primi venti metri è successo l’imponderabile: un albero della vegetazione a lato dello stradello ha ceduto e gli è crollato sopra prendendoli entrambi. Un colpo violento che ha mandato a terra i due fratelli. Il padre si è salvato per miracolo ma ha riportato anche lui delle ferite minori, per lo più graffi dovuti forse alla chioma dell’arbusto. Da Portonovo è partito il gommone del gruppo volontari della Società Nazionale di Salvamento che garantisce assistenza ai bagnanti della baia e staziona da inizio stagione tra Emilia e Il Molo. Quattro persone dell’equipaggio hanno raggiunto Mezzavalle. Arrivati allo stradello a piedi hanno stabilizzato i due fratelli e trasportati a mano fino al gommone in spiaggia. L’imbarcazione è partita poi alla volta del molo dove nel frattempo sono arrivate la Croce Gialla di Camerano e l’automedica da Osimo. I due minori, che non hanno mai perso conoscenza, sono stati trasferiti poi a bordo dell’ambulanza e portati con un codice di media gravità all’ospedale di Torrette. I vigili del fuoco, invece, hanno chiuso lo stradello, unico accesso via terra alla spiaggia di Mezzavalle.