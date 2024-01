Paura tra le fiamme. Incendio nella notte, evacuato un palazzo: "Il botto e tanto fumo"

Un botto fragoroso, il principio d’incendio e il fumo nero che ha invaso l’appartamento e il pianerottolo. Paura l’altra notte in corso Carlo Alberto al secondo piano di un condominio dove a causa di un guasto al contatore è scoppiato un incendio. La famiglia residente, quattro persone tra cui due bambini, è stata evacuata per motivi di sicurezza e già ieri mattina erano in corso i lavori per sistemare i danni provocati dal rogo. Verso la mezzanotte tra mercoledì e ieri, poco dopo l’origine delle fiamme, l’intero palazzo è stato evacuato: "Ci hanno fatto uscire per motivi precauzionali – racconta l’inquilino che si trova al piano inferiore rispetto all’appartamento interessato dal fuoco – ma dopo l’intervento dei vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza la casa siamo potuti rientrare. Per fortuna l’edificio è agibile. Abbiamo sentito un botto fortissimo e improvviso che ha svegliato di colpo tutto il circondario. Abbiamo avuto paura, ma per fortuna alla fine i danni sono meno gravi di quanto sembrasse".

L’edificio in questione, il civico 28 di corso Carlo Alberto, si trova all’interno di un cortile dove insistono quattro condomini tra il corso e la parallela via De Gasperi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alla Croce Gialla per soccorrere gli intossicati, nessuno per fortuna in condizioni serie, anche le volanti della polizia dorica che hanno contribuito a salvare alcune famiglie rimaste dentro. Quando gli agenti della questura sono intervenuti le fiamme dell’incendio erano visibili dalla strada. I pompieri stavano facendo del loro meglio, impegnati con un’autobotte, per spegnere il rogo che si stava propagando verso l’esterno, compresa una colonna di fumo nero denso che nel frattempo interessava tutti i piani superiori del palazzo.

I poliziotti hanno agito senza timore e proteggendo le vie respiratorie si sono precipitati dentro lo stabile raggiungendo le porte ancora chiuse degli appartamenti e, bussando insistentemente alle porte, agevolavano l’uscita di chi ancora occupava le proprie abitazioni. Nel frangente uno degli agenti ha portato soccorso a una famiglia in difficoltà, prendendo tra le braccia una bambina minore e portandola fuori dall’edificio.