Pazienti dimessi al Centro Alzheimer: "Posti esigui, necessario il turnover"

Centro diurno demenze Cassio Morosetti, l’Ast Ancona, dopo la denuncia dei familiari dei malati di Alzheimer, conferma la lunga lista d’attesa e quindi la necessità di limitare a uno o al massimo due anni i tempi di frequenza da parte dei pazienti.

"Vista la numerosità dei malati e la relativa esiguità dei posti disponibili nel centro diurno demenze – scrivono dall’Ast Ancona – la frequenza di questi servizi necessariamente deve prevedere un turnover, al fine di offrire la possibilità di fruirne ad una platea il più ampia possibile. Per tali ragioni, la frequenza al centro (un unicum nella zona e realizzato grazia al lascito di un privato, il fumettista di origini jesine Cassio Morosetti, ndr) è di un anno, prorogabile al massimo per un altro anno. Solo nei casi in cui non è presente una lista d’attesa è possibile prolungare ulteriormente i tempi della frequenza".

"Non c’è alcuna intenzione dunque, da parte dell’azienda sanitaria – replicano dal Gruppo solidarietà che aveva sollevato la questione nei giorni scorsi – di modificare i contenuti degli accordi, e di ritirare tale disposizione comunicata alle famiglie. Rinnoviamo quindi la richiesta urgente di intervento da parte della regione Marche e del Ministero della Salute, nei confronti dell’azienda sanitaria, richiamando il rispetto della vigente normativa in tema di livelli essenziali di assistenza".

Nel mirino del Gruppo solidarietà "l’impossibilità di poter dimettere da un servizio di livello essenziale, quale quello in oggetto, una persona a causa della presenza di lista di attesa. Alla limitatezza dell’offerta non si risponde con la negazione del diritto all’intervento, ma con l’ampliamento della stessa. Auspichiamo vivamente – aggiungono dall’associazione – che Regione Marche e Ministero della Salute rispondano con la chiarezza che la situazione richiede, a tutela delle persone e delle famiglie coinvolte".

Il centro diurno demenze Cassio Morosetti è operativo dal 2017, accoglie venti utenti, e offre a persone che convivono con l’Alzheimer o altre demenze, nella fase medio-lieve, occasioni di socializzazione e programmi di trattamento terapeutico, al fine di mantenere il più a lungo possibile le capacità residue dei malati, nonché di offrire alle famiglie sostegno e aiuto nell’affrontare la malattia e i cambiamenti che essa comporta.

Sara Ferreri