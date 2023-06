Pazienza l’ascensore, ma il Passetto è bistrattato

Mettere in piedi una competizione d’interesse per le spiagge della città non credo sia corretto. Altrimenti anche Palombina potrebbe voler dire la sua e magari avrebbe anche ragioni maggiori per lamentarsi. Il problema è che l’interesse verso un luogo amato e frequentato da tutti non dipende dal grado di frequentazione dello stesso. O meglio, non dovrebbe. E’ un dato di fatto che il Passetto sia bistrattato. Spesso in spiaggia a correre ai ripari sono stati gli stessi frequentatori e i grottaroli. In una condizione autonoma e pacificamente accettata. Ma gli interventi sono altri. Rampe, scivoli, sicurezza non possono dipendere dal fai da te.