Pd a rischio implosione. Delusi dalla Bomprezzi, missione dalla Schlein:: "Troppe le divisioni"

Un’implosione quasi annunciata. Il Partito democratico regionale è in ebollizione e, o ci sarà un cambio di rotta, o le ripercussioni potrebbero essere molto pesanti. Sul banco degli imputati è finita la segretaria regionale, la senigalliese Chantal Bombrezzi, che da pochi giorni ha festeggiato il suo primo anno da guida dei dem marchigiani.

"Immobilismo" è la parola chiave per puntare il dito contro la gestione dei dem che arrivano da due cocenti sconfitte: prima le regionali e poi il capoluogo marchigiano Ancona. Nel primo caso la Bomprezzi non era segretaria mentre nel secondo ha assistito "impotente" alle imposizioni dell’ex sindaco anconetano Valeria Mancinelli che hanno poi portato alla disfatta. Ebbene, l’elezione della Bomprezzi sul ponte di comando del partito, a scapito della Bellomaria che le ha conteso lo scettro nelle primarie di febbraio dello scorso anno, non hanno portato gli scossoni che si attendevano. Anzi, sono arrivati i mal di pancia, per usare un eufemismo, già a partire dalla composizione delle segreteria con l’"opposizione" interna tenuta fuori dalla porta.

E si arriva all’oggi, con una delegazione dei "delusi" dall’atteggiamento della Bomprezzi che si è recata a Roma con un documento (due cartelle) recapitato direttamente nella mani della segretaria nazionale Elly Schlein. Un incontro del quale la stessa Bomprezzi era stata avvisata per evitare che si parlasse di imboscate.

Nella Capitale questi scossoni hanno fatto rumore, tanto che dopo alcune settimane, la notizia ha iniziato piano piano a venire fuori in ambito parlamentare. Alla Schlein, gli emissari del consistente gruppo di "dissidenti", hanno cristallizzato lo scenario a partire dagli imminenti impegni elettorali tra Europee e amministraive di primavera per le quali il partito sembra essere scomparso dai radar. Anche se poi il punto nevralgico sul quale ci si è soffermati è quello delle regionali del prossimo anno dove, dopo la debacle del 2020, si dovrà cercare di tornare a combattere. In previsione del quell’appuntamento tutto tace e l’unica personalità che, al momento, sembra pronta a scendere in campo per contrastare il governatore Francesco Acquaroli, è il sindaco uscente di Pesaro, Matteo Ricci, sul quale però non tutti sono concordi a partire proprio dalla stessa segretaria che starebbe lavorando su un altro nome.

Tra le ciliegine segnalate alla segreteria nazionale la gestione del caso Ancona: dopo una sconfitta che sembrava scritta e per la quale non si è cercato di portare nessun correttivo, appena poche settimane fa la candidata sindaco del Pd Ida Simonella ha lasciato gli scranni del consiglio, nel quale doveva rappresentare in qualche modo il punto di riferimento dell’intera opposizone, per dedicarsi alla sua attività professionale. Un atteggiamento che non è piaciuto a molti democratici. E, ancora, l’appuntamento organizzato dai dem regionali ieri all’Abbazia di Fiastra per parlare di aree interne e ricostruzione post terremoto, dove non era stato invitato Giovanni Legnini, ex commissario alla ricostruzione (sostituito dal governo Meloni con Guido Castelli di Fdi) e poi inserito in fretta e furia dopo le "sollecitazioni" arrivate anche da Roma. E per finire la gestione della scelta del candidato su Fano. Insomma tra immobilismo e gaffe sono stati tanti i temi sottoposti alla Schlein che ora dovrà cercare di ricompattare il partito.

Alfredo Quarta