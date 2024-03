Pd all’attacco:: "Hanno Inaugurato progetti ereditati"

C’è fermento a Senigallia. Tante novità, altre ne arriveranno, ma lo scontro politico non si placa. Dario Romano, il capogruppo del Pd in Consiglio Comunale, si scaglia contro l’amministrazione Olivetti, partendo dalla recentissima illuminazione della Rocca Roveresca sino a Ponte Garibaldi. "L’ennesima opera ereditata dal passato, finanziata dal Pnrr e inaugurata da Olivetti: questa ormai la cifra di un’amministrazione comunale che, oltre ad asfalti in ogni dove, riprende i progetti del passato per poi rivendicarne la paternità - afferma Romano -. È accaduto spesso e l’ultimo episodio riguarda l’illuminazione della Rocca Roveresca: è logico che siamo felici di questo intervento, ma è giusto ribadire che nasce diversi anni fa grazie al Pnrr".

Romano attacca su tutti i fronti ed affronta anche la questione Ponte Garibaldi.

"Questa amministrazione non ha alcuna idea di come si possa progettare il futuro - continua - dopo il ponte del ’Fiaton’, soprannominato affettuosamente così dai senigalliesi, avremo il ponte della ’Brugola’. Peccato che, a livello di raccordo di viabilità, si creeranno notevoli problemi sia su Via Rossini sia su via Portici Ercolani. Non solo, il progetto degli Orti del Vescovo è ancora in piedi, come si porrà l’amministrazione comunale, visto che è uno degli attori principali? Un problema complesso si risolve in maniera concreta, non con gli annunci o con i rinvii".