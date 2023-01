Pd, anche i giovani si dividono sui candidati

Una mozione per spingere verso la segreteria regionale del partito, dando spazio alle nuove generazioni, a Chantal Bomprezzi, consigliere di minoranza di Senigallia. Si è conclusa così ieri in una gremita casa del popolo a Jesi l’iniziativa organizzata dai firmatari del documento ‘Ripensiamo il Pd Marche: innovativo, inclusivo, sostenibile’, organizzato da alcune ragazze e alcuni ragazzi democrat nell’ambito del percorso del congresso regionale del partito.

Forte è arrivato al termine dell’incontro, attraverso una mozione, il sostegno all’esponente democrat consigliera di minoranza a Senigallia, spinta che non ha mancato di creare malumori. " Purtroppo, a fine incontro – rimarcano Francesco Ameli, Michela Bellomaria, Andrea Gentili, Marco Perugini e Timoteo Tiberi – si è manifestata l’intenzione di mettere in campo una mozione, una candidatura, alternativa al nostro progetto di apertura in spirito unitario. Una proposta applaudita da una parte del partito che ha sempre alimentato le divisioni interne e ci ha portato al commissariamento. Rinnoviamo il nostro impegno verso i giovani e gli iscritti a portare avanti le idee e i progetti e a ricostruire insieme il partito, ma non possiamo ignorare che una parte della classe dirigente abbia oggi chiuso alla possibilità di un percorso unitario".

"In testa abbiamo un obiettivo chiaro – spiegano i promotori dell’incontro di Jesi, un gruppo di 23 giovani,- non nomi e disponibilità a ricoprire ruoli ma promuovere partecipazione e confronto sui temi. Dal 22 dicembre il progetto lanciato da 24 giovani di tutta la regione ha ricevuto tanti attestati di stima e supporto che hanno rafforzato il progetto, e che questo gruppo ha voluto presentare oggi (ieri, ndr) in un’iniziativa pubblica in cui ognuno potesse partecipare, ascoltare e dare il proprio contributo. Le adesioni sono state moltissime, con l’incoraggiamento a far diventare questo progetto una mozione congressuale. E’ stata registrata una particolare convergenza e attestati di stima nei confronti di una delle promotrici del percorso, Chantal Bomprezzi a cui chiediamo di poter rappresentare quella che deve essere prima di tutto la dimostrazione di come, anche senza mettere in primo piano ruoli e personalismi, si può costruire un partito credibile. Auspichiamo che questo congresso regionale possa essere uno stimolo al confronto anche con altre mozioni, rispetto alle quali promettiamo una sana collaborazione e supporto in caso di vittoria".

"Abbiamo già raggiunto l’obiettivo – sottolinea Chantal Bomprezzi –: attirare l’attenzione sui temi e promuovere la partecipazione, che per troppo tempo sono mancati nel nostro partito. Da più parti sono stata spronata a portare avanti in prima linea questo progetto, cogliendo l’occasione del congresso regionale, sia dai firmatari che dall’esterno. Ringrazio per la stima e l’incoraggiamento e nelle prossime 24 ore comunicherò la mia decisione. Nel frattempo vorrei dire a tutti che c’è una speranza: non sprechiamola".

Sara Ferreri