Pd, aria da resa dei conti. Riecco il terzo mandato

C’è, ancora una volta, un clima da resa dei conti in casa Pd. Che le divisioni abbiano pesato sulla sconfitta sembra ormai lapalissiano. I commenti del giorno dopo sono tutti unanimi nei buoni propositi: analisi del voto per capire gli errori e riportare dritto il timone. Ma il recente passato pesa. "Prendiamo atto del risultato – commenta Manuela Bora, consigliera regionale uscente del Partito Democratico, non rientrata nella lista dei candidati dem in seguito alla bocciatura del suo terzo mandato da parte della direzione provinciale e regionale del partito – È una sconfitta che pesa, ma non cancella l’impegno di tanti amministratori, militanti e cittadini che hanno creduto in un progetto alternativo alla destra". Poi le ricette per guardare avanti: "Il centrosinistra ha bisogno di una riflessione collettiva, senza personalismi, per capire dove abbiamo sbagliato e come tornare competitivi. La mia convinzione resta che serva una linea chiara e inclusiva, capace di unire e non dividere. Questo lavoro deve iniziare da subito".

Che a pesare siano state le frizioni per il terzo mandato lo conferma anche il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo (Pd): "Le frizioni sul terzo mandato erano evitabili – commenta – sono cose delle quali si poteva fare a meno, ma che fanno parte delle discussioni. Ovviamente quando ci sono le composizioni è normale che ci siano delle tensioni. Ora sicuramente c’è il bisogno di raccontarci per capire se il risultato attiene al Pd o se è necessario fare un’analisi di sistema".

Le frizioni sul terzo mandato per i consiglieri dem potrebbe aver causato dei problemi per i risultati del partito e più in generale della coalizione di centrosinistra. A Jesi tuttavia il Pd si conferma il primo partito (29%) e Matteo Ricci è il candidato più votato con il 55,3% dei voti contro il 40% per Francesco Acquaroli. Un risultato in controtendenza rispetto a quello regionale. "È netta la tendenza della città di Jesi e della provincia anconetana – rimarca Fiordelmondo – In qualche modo costituisce uno spazio politico di contraddittorio necessario. Ci confronteremo con la Regione sui temi, è un bene che ci siano spazi differenti e mi fa piacere che Jesi lo sia, per noi come amministrazione può essere anche una conferma" è la sua lettura.

