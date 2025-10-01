Ha vinto senza urlare

Valerio Baroncini
Ha vinto senza urlare
Ancona
CronacaPd, aria da resa dei conti. Riecco il terzo mandato
1 ott 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Pd, aria da resa dei conti. Riecco il terzo mandato

Bora esclusa dalla direzione del partito: "Sconfitta pesante, serve riflessione". E il sindaco di Jesi rincara la dose: "Quelle frizioni si potevano evitare".

La segretaria regionale del Pd, Chantal Bomprezzi, e Manuela Bora esclusa dai dem

C’è, ancora una volta, un clima da resa dei conti in casa Pd. Che le divisioni abbiano pesato sulla sconfitta sembra ormai lapalissiano. I commenti del giorno dopo sono tutti unanimi nei buoni propositi: analisi del voto per capire gli errori e riportare dritto il timone. Ma il recente passato pesa. "Prendiamo atto del risultato – commenta Manuela Bora, consigliera regionale uscente del Partito Democratico, non rientrata nella lista dei candidati dem in seguito alla bocciatura del suo terzo mandato da parte della direzione provinciale e regionale del partito – È una sconfitta che pesa, ma non cancella l’impegno di tanti amministratori, militanti e cittadini che hanno creduto in un progetto alternativo alla destra". Poi le ricette per guardare avanti: "Il centrosinistra ha bisogno di una riflessione collettiva, senza personalismi, per capire dove abbiamo sbagliato e come tornare competitivi. La mia convinzione resta che serva una linea chiara e inclusiva, capace di unire e non dividere. Questo lavoro deve iniziare da subito".

Che a pesare siano state le frizioni per il terzo mandato lo conferma anche il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo (Pd): "Le frizioni sul terzo mandato erano evitabili – commenta – sono cose delle quali si poteva fare a meno, ma che fanno parte delle discussioni. Ovviamente quando ci sono le composizioni è normale che ci siano delle tensioni. Ora sicuramente c’è il bisogno di raccontarci per capire se il risultato attiene al Pd o se è necessario fare un’analisi di sistema".

Le frizioni sul terzo mandato per i consiglieri dem potrebbe aver causato dei problemi per i risultati del partito e più in generale della coalizione di centrosinistra. A Jesi tuttavia il Pd si conferma il primo partito (29%) e Matteo Ricci è il candidato più votato con il 55,3% dei voti contro il 40% per Francesco Acquaroli. Un risultato in controtendenza rispetto a quello regionale. "È netta la tendenza della città di Jesi e della provincia anconetana – rimarca Fiordelmondo – In qualche modo costituisce uno spazio politico di contraddittorio necessario. Ci confronteremo con la Regione sui temi, è un bene che ci siano spazi differenti e mi fa piacere che Jesi lo sia, per noi come amministrazione può essere anche una conferma" è la sua lettura.

Sa.fe.

Elezioni RegionaliPd