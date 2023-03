Pd, assemblea regionale E’ subito scontro sulle scelte

Unità con sguardo alle sfide del futuro. Una volontà che in casa dem si è sentita ribadire a ogni cambio di rotta o guida politica. Il risultato è stato sempre, o quasi, esattamente il contrario. Ed è quanto rischia di accadere anche oggi nel Pd marchigiano che si riunirà in assemblea all’indomani della primarie che hanno eletto come segretario regionale Chantal Bomprezzi che ha avuto la meglio su Michela Bellomaria. Ebbene, al momento, l’unità tanto decantata sembra essere piuttosto una chimera. Le due fazioni sono contrapposte e le dichiarazioni degli ultimi giorni tradiscono posizioni molto distanti.

La Bellomaria, in un comunicato di inizio settimana, aveva in qualche modo fatto intendere che la vittoria della Bomprezzi era arrivata con uno scarto minimo (53% a 47) e che quindi si aspettava una "condivisione" delle scelte. Come dire: nessun passo avanti senza sentire anche noi. Non solo, la Bellomaria ha anche reagito, mettendo le mani avanti, a quelle voci interne al partito che vedevano traballante la poltrona di capogruppo in Consiglio regionale affidata a Maurizio Mangialardi, suo sostenitore. Un’eventualità, che al momento, non viene considerata: quella nomina avviene all’interno del gruppo consiliare e non decisa dal segretario regionale. Non solo, nessun capogruppo dem nelle regioni dove si è votato per la segreteria ha rimesso il mandato.

Sul fronte dei vincitori, soffia aria molto diversa. La Bomprezzi ha proposto alla Bellomaria di essere la sua vice, ma non in solitaria: sarebbero due i vice segretari del partito. Un’offerta rispedita al mittente, almeno fino a oggi, visto che gli "sconfitti" si aspettano il ruolo di garante, ovvero quello di presidente. Sul "caso" Mangialardi il fronte Bomprezzi crede nell’opportunità di un cambio come capogruppo anche se i numeri in Regione dicono che i consiglieri sono tutti con Mangialardi a eccezione di Antonio Mastrovincenzo e Romano Carancini schierati proprio col neo segretario.

In tutto questo ci sarebbe da scegliere la linea politica da seguire nei prossimi mesi e da affrontare una campagna elettorale di primavera per il rinnovo di alcuni consigli comunali e l’elezioni di sindaci con fari puntati sul capoluogo di regione.

Anche qui è tutto da definire. Cosa fare con il M5s e la sinistra? Aprire al dialogo e restare ancorati al centro della coalizione? Tutte scelte che potrebbero aprire anche nuovi scenari nei prossimi giorni ad Ancona.

a. q.