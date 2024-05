"Pd, dobbiamo stare uniti per contrastare la Destra"

Nel segno "della condivisione, dell’umiltà e dell’ascolto", aggregando "anche persone non iscritte" per assicurare un’apertura, sempre maggiore, del partito "verso l’esterno". Per la segretaria regionale Pd Chantal Bomprezzi è questa la strada maestra da seguire, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Ieri, nella sede di piazza Stamira, Bomprezzi ha presentato il report delle attività svolte in un anno e qualche mese dall’elezione alle Primarie, in presenza di alcuni componenti della sua squadra, facce nuove e giovani, per la maggiore.

Tra gli obiettivi rivendicati, i 24 tavoli tematici ("Come quello sull’Urbanistica"), le iniziative su sanità ("Dove la destra ha fatto male, peggiorando la situazione tra mobilità passiva, code in pronto soccorso e liste di attesa interminabili"), Pnrr, lavoro, diritti e povertà. Non solo: le riunioni itineranti nei circoli, la scuola di formazione politica Bocs e il Forum nelle Aree interne. Un lavoro "pancia a terra", ha detto, per provare a rialzarsi dopo la batosta alle Regionali e il commissariamento. "Abbiamo cercato di cogliere il contesto in cui l’elezione è avvenuta per impostare il metodo – ha rimarcato Bomprezzi – per riallacciare la fiducia con la nostra comunità, riconoscere gli errori del passato e modificare l’approccio: un ribaltamento del Pd in senso positivo". Comunità, una delle parole più ricorrenti accanto a "unità". Che non è soltanto quella che cerca il Pd, apparso spesso frammentato. Ma anche quella che richiama la celebre festa. "Stiamo pensando di proporne una ad Ancona, città dove si è perso", ha aggiunto. La segretaria nazionale Elly Schlein, dopo il tour della scorsa settimana tra Osimo, Pesaro e Urbino, Comuni di peso al voto, "dovrebbe farne un altro nelle Marche", ha anticipato Bomprezzi. Per tirare la volata ai candidati alle Europee (Ricci, Morani e Franchi), ma anche agli aspiranti sindaci delle città alle urne. "Tutte sono contendibili. Dobbiamo stare insieme per costruire l’alternativa alla destra e alla colonia della Meloni che si è tradotta nella Giunta Acquaroli. Percepiamo una voglia di riscossa dove non governiamo e vogliamo dimostrare che si è lavorato bene, ma c’è la capacità di rinnovarsi, nei luoghi dove governiamo". Le beghe interne verranno affrontate poi. Come la scelta del candidato governatore alle Regionali 2025 ("Farlo ora sposterebbe il focus dai nostri obiettivi") o la questione del capogruppo Maurizio Mangialardi, di cui la Direzione ne ha chiesto le dimissioni, anche dopo il famoso dossier presentato a Roma alla Schlein: "Il Pd ha votato un documento, chiedendo un gesto di responsabilità. Senza umiliare nessuno. Ma la partita non è chiusa. Non è una frattura tra Pd e gruppo, ma una questione politica: la Direzione ha dato una linea e l’indicazione verrà rispettata: ne va dell’unità del partito". Insomma: per ora tregua.

gi.gia.