Pd e 5 Stelle, patto per le elezioni: "Vogliamo però un candidato terzo"

di Silvia Santini

È ufficiale, alle amministrative di Osimo nel 2024 il Movimento 5 Stelle correrà assieme al Partito democratico e alle altre liste di maggioranza, Osimo Ecologia e Futuro, Osiamo, Energia Nuova e Popolari Uniti per Osimo. Caterina Donia, consigliera comunale 5 Stelle, ci tiene a sottolineare che sarà un accordo di programma: "Noi 5 Stelle abbiamo proposto un sindaco "persona terza" o un candidato che rappresentasse uno stacco con il passato. Purtroppo non siamo ancora riusciti a trovarne uno che ci trovi in accordo ma preferiremmo non esprimere la nostra preferenza qualora fosse una persona del Pd. Abbiamo discusso a lungo sui punti del nostro programma che per la maggior parte coincideranno nella campagna elettorale con quelli proposti dall’attuale maggioranza. Attenzione all’ambiente, democrazia partecipata, al sociale e gestione dei servizi in chiave totalmente pubblica, come la sanità, sono i cavalli di battaglia che hanno sempre contraddistinto il nostro movimento. Trovare piena condivisione su questi temi ci permette di immaginare un percorso comune che sarà indirizzato a combattere e sconfiggere le destre e tutte quelle forze politiche che, pur nascondendosi dietro alle Liste civiche, vanno a braccetto con le loro politiche".

Di "papabili" candidati, in area Pd, aleggiano già i nomi dell’attuale assessore Michela Glorio, dell’amministratore delegato di Astea Fabio Marchetti e del vicesindaco Paola Andreoni, ma nessuno si sbottona. "C’è molta soddisfazione per l’accordo raggiunto con il Movimento che giunge al termine di una serie di incontri avuti tra le delegazioni dei gruppi di maggioranza e i rappresentanti 5 Stelle – spiega il segretario del Pd Cristiano Pirani –. Una alleanza che si è resa possibile grazie ai diversi punti di programma che ci accomunano. Riteniamo che questo sia un nuovo punto di partenza per il nostro gruppo di maggioranza, che da quasi 10 anni sta amministrando la città con buonissimi risultati. La presenza dei 5 Stelle permetterà di affrontare le prossime elezioni amministrative del 2024 con maggiore spinta contro la destra e le Liste Civiche. In questa prima fase abbiamo affrontato la questione alleanza, per poi definire le modalità di scelta del candidato. Siamo nel momento delle ampie consultazioni. Al momento solo disponibilità interne alla maggioranza. E’ un progetto che guarda alle elezioni del 2024, frutto di una visione comune sul futuro della città, aperto a tutte le forze che si riconoscono nei valori di attenzione all’ambiente, al sociale e alla gestione dei servizi pubblici fondamentali come la sanità. Queste le priorità su cui si fonderà la nostra proposta politica, tra tutti il potenziamento dei servizi sociali, politiche "green" e mantenimento della gestione pubblica di servizi fondamentali come l’acqua e l’igiene urbana".