Pd, Falà: "Tolti fondi alla Carisj per Ancona"

"Il finanziamento regionale ad Ancona invece che a Jesi per il festival ‘stupor mundi’ è stato accordato in sede di assestamento di bilancio che il Consiglio regionale ha votato il 24 ottobre, attraverso il quale sono stati tolti 80mila euro alla Fondazione Carisj e dati al Comune di Ancona". A intervenire sull’infuocata questione è l’ex segretario provinciale Pd Jaopo Falà che mostra il documento con cui sono stati tolti fondi alla Fondazione Carisj. "La Regione - aggiunge Falà - ha deciso di spostare queste risorse da Jesi ad Ancona. Un fatto che non sembra episodico, ma che vorrebbe diventare strutturale, visto che nella proposta di legge regionale presentata da Carlo Ciccioli ’Interventi per la valorizzazione della figura di Federico II di Svevia come testimonianza illustre delle Marche’ si prevede addirittura che il comitato che dovrebbe coordinare le iniziative sia integrato da un rappresentante del Comune di Jesi e da uno di quello di Ancona. Ma che c’entra Federico II, nato a Jesi con Ancona? La risposta più immediata è quella politico-elettorale: visto che la destra ha vinto ad Ancona ed è stata nominata assessora alla cultura una figura vicinissima a Carlo Ciccioli, senza motivi apparenti la Regione si adopera a reperire fondi e dare visibilità al Comune di Ancona".