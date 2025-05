Pd, il circolo cittadino intitolato a David Sassoli

Sopra la sede del Pd in via Bixio 59, da venerdì, campeggia la scritta "Circolo Falconara ‘David Sassoli’". I dem locali, infatti, hanno intitolato il quartiere generale all’ex presidente del Parlamento europeo. "Una scelta naturale – dice il segretario cittadino Andrea Belegni –. Ci ricorda qual è la strada che il nostro Circolo deve seguire. Scegliamo di stare con l’Europa federale disegnata nel manifesto di Ventotene. Un’Europa solidale, umana, politica. Capace di rimettere al centro i diritti sociali e la dignità umana. Scegliamo la pace, tra i popoli e tra le persone". Poi ci sono anche le scelte politiche. Quelle di un Pd falconarese che si rigenera: "Una ripartenza", aggiunge Belegni, e "la testimonianza che c’è una comunità che vuole ricostruirsi e che vuole ricostruire una visione diversa di città". Annunciata la creazione di uno sportello di ascolto della cittadinanza, che partirà nelle prossime settimane: "Nel solco di David, come Circolo di Falconara vogliamo ricostruire piano piano una comunità che sappia rappresentare e concretizzare la politica dal volto umano. Vicina alle persone, alle associazioni, al volontariato e alle sigle sindacali", chiude Belegni.

L’iniziativa si è aperta con un minuto di raccoglimento in memoria di tutte le vittime delle guerre. All’intitolazione della sede, tra gli altri, erano presenti l’europarlamentare Matteo Ricci, candidato dem alle elezioni regionali, i big della politica falconarese come Antonio Mastrovincenzo ("Sassoli è stato un grande presidente del Parlamento europeo, che si è battuto costantemente per un’Europa accogliente e solidale, per la pace, per la giustizia sociale e l’ambiente", le parole) e Marco Luchetti, i consiglieri comunali Loredana Pettinelli, Annavittoria Banzi e Francesco Mancinelli, oltre a rappresentanti delle segreterie regionale e provinciale. L’evento si è chiuso con Claudio Sardo, autore del libro che raccoglie le riflessioni politiche più significative di Sassoli.

gi. gia.