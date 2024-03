Pd, il dossier anti Bomprezzi: "Bisogna ascoltare la minoranza. Ma il nemico è la destra, non interno"

di Giacomo Giampieri

Maurizio Mangialardi, partiamo dall’incontro romano. Com’è nato?

"Anzitutto mi preme sottolineare che quell’incontro con la segretaria nazionale Elly Schlein, che ringrazio per la sensibilità e l’interesse con cui ha ascoltato le nostre proposte, lo avevamo chiesto già alla fine dello scorso anno ma, visti i rilevanti e decisivi impegni politici, è stato effettuato lo scorso mese. Il secondo aspetto: non abbiamo affatto presentato un dossier contro qualcuno, specie contro la segretaria regionale Chantal Bomprezzi. Si tratta piuttosto di un documento nel quale suggeriamo idee e contenuti per tornare ad essere competitivi nelle prossime sfide elettorali".

Qualcuno, però, contesta la "modalità criptata" del vertice. Ciò denota una spaccatura del Pd?

"Se ci sono delle posizioni differenti, soprattutto all’interno di uno stesso gruppo, ritengo sia costruttivo e doveroso farle emergere anche in presenza dei dirigenti del partito. Alcuni consiglieri non sapevano? Sì, sarò molto trasparente in questo. Essendo andati noi a Roma, abbiamo chiesto alla segreteria nazionale di comunicare alla segreteria regionale dell’incontro, cosa ammessa da Bomprezzi, e così è stato fatto. Io credo per davvero che sia il momento di mostrare unità e un approccio più concreto al confronto. Bisogna dimostrare di saper stare nel partito, senza isolare chi ha visioni diverse".

Si riferisce a quelle frasi di Bomprezzi su Ricci?

"Mi riferisco all’urgenza di compiere uno sforzo, un passo reciproco per accogliere le istanze che provengono anche dalla minoranza, favorendo una gestione unitaria del partito, più inclusiva degli organismi e delle varie anime che lo compongono. E poi voglio assicurare che il gruppo consiliare sostiene la segretaria. La dimostrazione tangibile attraverso atti e proposte in Consiglio regionale, che confermano il nostro impegno. Badate bene, l’avversario politico non è interno. Ma quello da battere è la destra, che continua a palesare giorno dopo giorno inadeguatezza amministrativa e incarna un cattivo esempio di governo locale. E la destra si batte con la credibilità e, soprattutto, sui temi in cui loro stanno fallendo, tra i quali sanità ed economia".

In che modo pensate di superarli, se guardiamo alle Regionali, teoricamente, del 2025?

"In primis tenendo aperto il dialogo con i Cinque Stelle, che a livello regionale si sta rivelando particolarmente fruttuoso. Rispetto al 2020, quando corremmo separati, ritengo sia utile irrobustire quella collaborazione. Noi l’abbiamo fatto, a prescindere dalle appartenenze, consapevoli di visioni comuni. Questi alcuni degli aspetti che, peraltro, sottolineiamo nel documento. Altri argomenti preminenti, sono la necessità di individuare per tempo i percorsi che porteranno alla stesura del programma e all’identificazione del candidata o del candidato presidente".

A proposito di candidati, torno su Ricci: è l’uomo giusto del Pd per le Europee?

"Se fosse designato, Matteo rappresenta certamente un profilo di spessore e tutti saremmo ben lieti di sostenerlo. Intanto posso dire che è stato ottimo il suo intervento sul Carlino, in cui ha evidenziato pieno sostegno alla segretaria nell’interesse della comunità marchigiana".