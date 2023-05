Pd, mai all’opposizione Ida Simonella in bilico per il consiglio comunale Entrerebbe Sparapani

Il centrosinistra anconetano si lecca le ferite dopo la bruciante sconfitta delle elezioni Amministrative e cerca di rimettersi in piedi preparandosi a fare una cosa nuova: opposizione. E subito c’è uno scoglio importante da superare, ossia convincere la candidata a sindaco, Ida Simonella, a confermare la sua presenza tra gli scranni della minoranza già dal 19 giugno prossimo, possibile data della prima seduta consiliare. Una presenza, la sua, al momento tutt’altro che scontata. Intanto la riserva non è ancora stata sciolta e fino a quel giorno un’altra spada di Damocle penderebbe sulla testa della coalizione che non è riuscita a opporsi a Daniele Silvetti e alla sua squadra, regalando per la prima volta la città dorica alla destra. In caso di rinuncia da parte di Ida Simonella di guidare la sua formazione in consiglio, il centrosinistra perderebbe un altro seggio, passando da 11 a 10. A quel punto Francesco Rubini (Altra Idea di Città) non sarebbe più solo tra due blocchi ditrodestra e centrosinistra visto l’ingresso in consiglio di Enrico Sparapani, il candidato grillino che al primo turno è riuscito a portare a casa solo il 3,6% delle preferenze (nel 2018 i pentastellati avevano preso circa il 17% e 4 consiglieri). Uscito dalla porta principale a causa del totale fallimento della sua lista, Sparapani potrebbe rientrare dalla finestra. Per Pd e centrosinistra, visto il tono del comunicato diffuso lunedì pomeriggio, non sarebbe di certo una bella notizia: "Non abbiamo dato indicazioni di voto ai nostri elettori perché abbiamo voluto essere fedeli al nostro programma. L’amministrazione uscente ha perso la fiducia dei cittadini perché non ha saputo valorizzare la città e non ha introdotto nessun cambiamento essendo ormai troppo legata a vecchi equilibri. Il Movimento 5 Stelle continuerà a lavorare con coerenza sui propri punti programmatici relativi alla sostenibilità ambientale, alla transizione ecologica, alla digitalizzazione e all’inclusione delle persone più vulnerabili. Nel prossimo futuro lavoreremo sul nuovo modello organizzativo e partecipativo denominato ‘gruppo territoriale’".

Chi in consiglio ci sarà di sicuro, probabilmente come capogruppo del centrosinistra, è Susanna Dini (Pd), la più votata ad Ancona: "Non è facile riprendersi dopo un risultato simile – racconta al Carlino – ma in consiglio sarò quanto mai determinata anche se la sinistra ad Ancona non è certo abituata a fare opposizione. Mi lasci fare innanzitutto i complimenti a Daniele Silvetti, con cui mi sono già congratulata di persona ieri (lunedì, ndr); spero possa fare il bene di questa città. Vorrei ringraziare la candidata Ida Simonella per il grande sforzo profuso e il 49% degli anconetani che l’hanno votata. Domani è un altro giorno e comincia una nuova corsa".

A proposito di Partito Democratico, entro i prossimi giorni potrebbero arrivare i primi provvedimenti post-amministrative. Non è da escludere l’addio del segretario comunale, Simone Pelosi, subito disponibile l’altro ieri nel mettersi a disposizione di qualsiasi provvedimento del partito.

Pierfrancesco Curzi