Pd Marche, l’ultimo duello fra le candidate

Domani il Pd avrà di nuovo un segretario regionale dopo tre anni: tutti i cittadini che si riconoscono nei valori del centrosinistra, anche i non iscritti, potranno votare per le primarie dalle 8 alle 20 nei vari seggi del territorio. A contendersi il ruolo ci sono due donne: Michela Bellomaria, 41 anni, ex operaia e operatrice sanitaria precaria, vicesindaco di Cerreto d’Esi e Chantal Bomprezzi, 32 anni, ricercatrice universitaria con un dottorato in giurisprudenza e consigliera comunale di opposizione a Senigallia. Michela Bellomaria può contare sul sostegno dei sindaci del capoluogo Valeria Mancinelli e di Castelplanio Fabio Badiali. Chantal Bomprezzi invece su quello di diversi sindaci: Lorenzo Fiordelmondo (Jesi), Simone Pugnaloni (Osimo), Thomas Braconi (Agugliano), Letizia Perticaroli (Serra de’ Conti), Marco Sebastianelli (Tre Castelli), Riccardo Pasqualini (Barbara) e Damiano Bartozzi (Montemarciano). La vicesindaco di Cerreto d’Esi ha il sostegno di cinque consiglieri regionali che si sono già espressi a suo favore: Maurizio Mangialardi, Andrea Biancani, Micaela Vitri, Anna Casini e Fabrizio Cesetti. Mentre la consigliera comunale di Senigallia può contare sull’appoggio già dichiarato dei consiglieri regionali Antonio Mastrovincenzo e Romano Carancini. Domani si voterà anche per la segreteria nazionale: la sfida è tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Qui sotto, la doppia intervista alle candidate regionali.