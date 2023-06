"Pd, mutazione genetica Hanno solo amministrato"

di Carlo

Ciccioli *

"Gentile direttore, ho letto con molta attenzione la lettera inviata al Carlino dall’avvocato Andrea Nobili e la sua lucida dinamica su quanto accaduto alle elezioni di Ancona, la storica vittoria del centrodestra, netta nei numeri e nel sentire comune della città. Non voglio entrare dentro le dinamiche di un altro partito, me ne guarderei bene. Una gentilezza che a me personalmente spesso non viene riservata, ma la cifra politica che mi differenzia dagli altri sta anche in questi aspetti. Andando dritti al cuore delle dinamiche politiche che si sono avute nelle recentissime Comunali, mi preme evidenziare un dato storico che suffraga quanto scritto da Nobili. Vale a dire, la mutazione genetica che il Pd e i suoi predecessori di Ancona hanno avuto nel corso di questi ultimi 30 anni, da quando cioè è arrivato a Palazzo del Popolo. Non ho difficoltà ad ammettere che i primi anni sono stati caratterizzati da una politica vivace che, effettivamente, ha portato benefici alla città, governata con spirito di innovazione. Con il passare degli anni e dei sindaci, però, si è passati dal governo alla gestione della mera amministrazione della città. La cifra dell’amministrare Ancona ha avuto come stella polare l’autoreferenzialità e la cooptazione interna. Una politica caratterizzata sempre più da interessi particolari a discapito di quelli generali e comuni. E ciò è tanto vero, quanto le numerose uscite dal Pd, fra questi Nobili stesso e molti altri ancora. In pratica, le personalità fuoriuscite dal Pd sono diventate estranee a chi è rimasto per il quasi solo esclusivo esercizio dell’amministrare la città, del potere fine a se stesso. Ciò è stato percepito dalla gente e gli elettori, di fronte a un progetto serio alternativo, non ha esitato a dargli fiducia. La dialettica interna ai partiti, a volte anche aspra, ma sempre costruttiva, è fondamentale per non perdere di vista il governo di un Ente, rispetto ad amministrarlo con autoreferenzialità. Guardando dall’esterno, ovviamente, non posso che essere contento dallo spaesamento all’interno del Pd che si sta verificando, quasi ininterrottamente, dal 2020 ad oggi: dalla nostra vittoria alle Regionali, alle Comunali di Ancona, passando per tante altre “prime volte” e conferme che si sono avute in questo intervallo temporale. Non mi nascondo dietro ad un dito, ne sono compiaciuto. Ciò non toglie, altra differenza tra me e loro, è che non ho mai personalizzato la politica né demonizzato l’avversario, anche questa cortesia a me non ricambiata, e quindi auguro al Pd di andare fino in fondo in questo loro dibattito interno perché la Democrazia ha bisogno di maggioranze ed opposizioni autorevoli che sappiano confrontarsi sui temi e sui reali e concreti bisogni dei marchigiani, governando il territorio e, banalmente, non solo amministrandolo".

* Capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale