"Pd, una lista per ripensare la nostra città"

"Siamo una lista che può rappresentare al meglio la qualità del nostro partito e il desiderio è di ricostruire la comunità in cui viviamo". Anche il Partito Democratico s’invola verso le elezioni amministrative di Falconara e presenta ufficialmente i suoi candidati.

"Sedici persone", dicono i dem, che "esprimono competenza, esperienza, ma anche freschezza ed entusiasmo. Vogliamo dimostrare che è possibile ripensare la nostra amata città, ridando spazio alle relazioni sociali e alla progettualità. Siamo pronti a dialogare con la cittadinanza, a raccogliere le numerose sfide che l’amministrazione comunale pone e a ridare slancio al nostro Comune, garantendo una piena armonia tra le varie fasi della vita e soprattutto tra essere umano ed ambiente".

Lo faranno accanto alla candidata a sindaco Annavittoria Banzi, sostenuta anche da Movimento 5 Stelle (che ieri ha ricevuto il benestare da Giuseppe Conte per usare il simbolo, ndr), Cittadini in Comune e la lista civica Si Può. E, aggiungono, "in un progetto di ampio respiro e portatore di grande forza innovatrice. Dopo anni di governo segnati da una scarsa visione politica, vogliamo finalmente dire che Falconara merita di più e insieme, siamo certi, che possiamo ambire al meglio. Ricostruire dunque un tessuto urbano vivo, positivo e propositivo. Salvaguardare la salute e l’ambiente. Far rinascere la partecipazione attiva attraverso anche la vitalità dei quartieri. Decoro, bellezza ed equilibrio. Lotta alle disuguaglianze, vero limite dello sviluppo urbano e del tessuto socio-culturale cittadino".

Capolista sarà Laura Luciani (impiegata), consigliere comunale uscente, tra le più esperte dell’assise civica. In squadra anche Marco Menotti (pensionato e già consigliere) e Gloria Pisano (studentessa), rappresentanti dei Repubblicani europei. Quindi Rosa Pieroni (pensionata), eletta nel 2006 in Consiglio con i Ds per poi aderire al Pd, e l’ex medico Marcello Moscoloni, candidato con la lista Carletti nel 2006 e già membro del ‘Gruppo Zero’ che si occupava di cultura.

Ancora, Andrea Belegni (studente), un altro volto storico dei democratici falconaresi come Egidio Borsini (geologo), Franco Giacometti (impiegato tecnico), Gianfranco Gobbi (medico chirurgo), Chiara Griffoni (funzionaria Epne), Deanna Guerri (pensionata), Ottaviano Lasconi (impiegato), Francesco Mancinelli (studente), Nicola Marini (ingegnere), l’attuale segretaria comunale Loredana Pettinelli (insegnante) e Davide Rettaroli (operatore Ast Ancona).

Giacomo Giampieri