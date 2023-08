Peace e Pil Love al Casacon con dj Papa

Aspettando Ferragosto al Casacon di Sirolo. All’ex Concchiglia verde, ristorante e discobar diventato di nuovo un punto di riferimento per il popolo della notte di Ancona e della Riviera, per l’intera giornata odierna ci si potrà scatenare all’insegna dello slogan ‘Peace e Pil Love’. L’ospite internazionale è Papa dj, che arriva nientemeno che da Montecarlo. La serata sarà suddivisa in tre fasi: aperitivo, cena e dj-set. Per informazioni e prenotazioni dell’aperitivo, della cena cena o del tavolo per il dopocena: 3394339511 (Lino Del Bianco). Domani, dalle ore 17 alle 3, ci sarà il ‘Remember Conchiglia Verde’. Si tratta di un gran ballo in maschera, e al contempo di una festa a tema in stile anni Sessanta e Settanta. Anche in questo caso si potrà scegliere tra aperitivo, cena e dopocena, o approfittare di tutti e tre.