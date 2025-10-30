Pecci: "L’Ostiamare?. Un grande stimolo"

Cristian Pecci, uno dei due confermati della scorsa stagione nell’Ancona, sta vivendo un ottimo momento in biancorosso. A Macerata ha realizzato il suo secondo gol stagionale. E domenica al Del Conero ritroverà in campo, con la maglia del Giulianova, il suo ex compagno di squadra, il bomber Martiniello, una sfida nella sfida.

Pecci, a Macerata una partita più facile del previsto?

"Non direi, nel senso che siamo stati noi a renderla facile, abbiamo mantenuto sempre lo stesso atteggiamento, dopo il gol subito siamo rientrati in campo nella ripresa con maggiore cattiveria e grande spirito di squadra, dimostrando che siamo un gruppo unito, che ha voglia di lavorare e che i frutti di questo lavoro sa metterli in campo la domenica".

Quest’Ancona sta andando fortissimo. Ostiamare a parte.

"L’Ostiamare sta quasi facendo passare inosservata la qualità del nostro campionato. Però è di grande stimolo. Noi stiamo facendo una buonissima stagione, abbiamo chiari i nostri obiettivi, lavoriamo bene in gruppo e non vediamo l’ora di fare gol per gioire insieme".

Cosa l’ha convinta a restare, quest’anno?

"Sicuramente la maggiore influenza sulla mia scelta ce l’ha avuta il presidente Polci, ho capito subito la fiducia che aveva in me. Quest’anno ho avuto contatti diretti con lui e mi ha fatto molto piacere, ho capito meglio che persona avevo di fronte e questo è stato un passo importante. Poi certo, ci sono state le chiamate del direttore Iossa e del mister, le quali mi hanno confermato che potevamo fare qualcosa di buono tutti insieme".

Domenica nel Giulianova ritroverà anche Martiniello. Cosa gli dirà?

"Di non farci gol, prima di tutto. L’anno scorso con noi ne ha fatti tanti, sappiamo le qualità che ha, è un grandissimo attaccante e speriamo di arginarlo al meglio".

Che partita vi aspettate?

"Al Del Conero tutti gli avversari vogliono fare bella figura. Dunque mi aspetto una partita difficile e un Giulianova motivato, vista la situazione di classifica, che vorrà tornare a casa con dei punti. Un avversario contro cui dovremo continuare a fare quello che abbiamo fatto finora. Perché stiamo crescendo, siamo un gruppo nuovo che lavora insieme da luglio, un tempo relativamente breve, ma stiamo migliorando su tutti i nostri principi di gioco, il modo di approcciare la partita, di stare in campo. E anche quando ci sono errori stiamo crescendo nel trovare le modifiche giuste da apportare a partita in corso".

Giuseppe Poli