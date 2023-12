Osimo, i vigili del fuoco soccorrono una pecora e una cavalla

Osimo (Ancona), 14 dicembre 2023 – Doppio intervento dei vigili del fuoco del distaccamento osimano per salvare altrettanti animali in queste ore. Oggi pomeriggio hanno recuperato una pecora finita in un canale di scolo di una strada in via Cagiata a Osimo.

La squadra è riuscita a riprendere l’esemplare, in buone condizioni di salute, con l’aiuto di un’imbracatura adeguata prima di riconsegnarla al proprietario che li aveva chiamati.

Ieri sera invece, a Castelfidardo, hanno soccorso una cavalla che si era accasciata nel suo box e non riusciva più ad alzarsi. L’animale è stato sollevato dai pompieri con fasce in tessuto e poi gli stessi hanno provveduto a sollevarla con un paranco. Una volta sulle proprie zampe, la cavalla è riuscita lentamente a sorreggersi da solo. Entrambi gli interventi hanno riscosso il plauso della popolazione felice per il recupero dei due animali.