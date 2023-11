Pedala in bici per due anni. Capo Nord, Ucraina, Turchia. Il viaggio mitico di Daniele

È partito senza pensarci due volte, anche se all’inizio era un po’ scettico. Daniele Panarella, nato a Recanati, ha lasciato la sua casa di Ponterosso che aveva 32 anni. Oggi, alle 16, tornerà con due anni in più. Due anni di viaggio e 40mila chilometri alle spalle. È questa la straordinaria avventura del ragazzo, che vanta una laurea in fisica e una specializzazione in astrofisica.

Nel tragitto, ha persino trovato il tempo per raccogliere fondi da destinare ad Emergency: "Arriverò alle 16 al Passetto", dice al telefono mentre pedala. Lo intervistiamo tramite Whatsapp. Daniele, un’avventura incredibile

"Un mio sogno fin da bambino. Ho sempre amato la ricerca del limite, anche attraverso lo sport. Ma sono partito un po’ in sordina. Fino all’ultimo non sapevo se avessi voluto dirlo a tutti, poi ho sparso la voce e gli ultimi giorni, prima di partire, ci siamo ritrovati con un po’ di amici al Passetto, un paio mi hanno anche accompagnato il primo giorno. Era il 3 novembre 2021". C’era ancora il Covid…

"Mi sono laureato in pandemia. Sono partito prima dell’ultima ondata invernale, non si sapeva se avrebbero richiuso tutto. Una sera d’aprile, ho disegnato una mappa vedendo i punti che avrei voluto toccare restando in Europa. Ne è uscito che avrei potuto pedalare lungo tutta la costa con obiettivo Capo Nord, in Norvegia. Ci avrei messo circa 8-9 mesi per essere lì in piena estate. Non ero preparato all’inverno scandinavo e non era ancora nei pensieri l’essere estremo. Poi, strada facendo, il viaggio si è allungato".

Capo Nord e poi?

"Ho deciso che avrei continuato finché avessi avuto soldi. Prima, pensavo di tornare in bici direttamente in Italia, poi ho pensato che avrei concluso il giro d’Europa fino ad Istanbul, seguendo non più il mare ma il confine con la Russia. Quindi, l’Ucraina, a Natale e Capodanno, con Odessa e Mikolaiev al fronte. Ho svernato in Turchia perché il viaggio era diventato estremo. Non attrezzato, mi sono fatto il secondo inverno pedalando sotto zero e dormendo con - 8 gradi. Dopodiché, ho inglobato la Georgia e l’Armenia, non serviva il visto e sono culture europee. Sono così rientrato in Grecia e ho continuato il viaggio lungo la costa, risalendo i Balcani".

Il momento più difficile?

"Pedalare con la polmonite per una settimana in Romania. Mi sono ripreso a Bucarest, grazie a chi mi ha ospitato".

Un viaggio low cost…

"Non ho mai pagato per dormire. O sono stato ospitato, o ho dormito in tenda. Ho portato avanti tutto coi miei risparmi, dopo aver fatto una stagione da cameriere. I primi mesi ho speso una media di 7 euro al giorno (tra musei e traghetti). Ma nel ritorno, ho dovuto stringere la cinghia. Ci sono vari modi per sopravvivere, me la sono cavata con 2 euro al giorno, concedendomi qualche sfizio. I compromessi? Tanti, ma si può fare. Si vive al limite, è stato questo a rendere il mio viaggio interessante e pieno di sfide".

Cosa ha imparato?

"Che il mondo è pieno di belle persone, ma non le vediamo perché siamo circondati di pessimismo e diffidenza. E che le paure ci fregano troppo. La maggior parte di esse non ha ragione di esistere. Quelle che lo hanno, invece, si possono spesso risolvere tranquillamente. L’importante è partire e guai ai rimpianti".