"Pedalando contro il Parkinson: tappa a Jesi per la manifestazione sportiva sociale"

Farà tappa a Jesi sabato "Pedalando", manifestazione sportiva sociale che percorre l’Italia da nord a sud per 650 chilometri e che ha come obiettivo la sensibilizzazione e la lotta allo stigma nei confronti del Parkinson. Parlando di sintomi, diagnosi, cause, fattori ambientali e genetici, nuove cure e soprattutto di coraggio, resilienza, forza di volontà e sinergia con il caregiver, l’iniziativa vuole contribuire attivamente ad informare per accrescere le conoscenze collettive. Protagonisti dell’iniziativa sono il parkinsoniano Lorenzo Sacchetto e sua moglie e caregiver, per la quarta tappa di questo speciale giro partito dalla provincia di Padova e che si concluderà a San Giovanni Rotondo (Fg), la località che ospita le spoglie di Padre Pio, santo degli sportivi. Il loro arrivo a Jesi, in piazza Pergolesi, è previsto per le 13 dove ci sarà il sindaco Lorenzo Fiordelmondo. In serata, dalle 21 poi a Palazzo dei Convegni si terrà un incontro pubblico con i due protagonisti della pedalata e gli interventi di Giangi Milesi, presidente di Parkinson Italia Onlus, Marco Scarponi, presidente della Fondazione intitolata al fratello Michele e Luca Savoiardi, presidente del Comitato Paralimpico Marche.

Sara Ferreri