Pediatri, la carenza è ormai sistemica

A Castelfidardo, in linea con la situazione regionale e nazionale, c’è una carenza di pediatri DI libera scelta, e molte famiglie sono costrette a recarsi fuori dal territorio comunale.

Attualmente ci sono solo tre professionisti, che non riescono più ad accogliere pazienti perché le liste sarebbero tutte chiuse.

La situazione è solo leggermente migliore a Osimo e Loreto. "Abbiamo chiesto lumi all’assessorato a Servizi sociali e Sanità, che ha interloquito con gli enti preposti per affrontare il problema e, nell’eventualità, mettere in campo azioni per contrastare tale carenza", ha specificato il consigliere Stefano Defendi di Pd-Bene in comune durante il consiglio comunale dell’altra sera. In linea teorica i pediatri di libera scelta sarebbero sufficienti perché gli stessi potrebbero accogliere in tutto dai 2400 ai 2640 pazienti: i fruitori residenti a Castelfidardo sono 2172 (774 da zero a 6 anni e 1.398 da 6 a 14 anni).

Il problema del sovraffollamento è dovuto al fatto che nei Comuni del distretto di cui fa parte Castelfidardo i pediatri sono in numero non sufficiente in base alla popolazione. A Loreto, ad esempio, ne è presente solo uno, motivo per cui le famiglie che necessitano del servizio, sulla base di una direttiva dell’Ast, aderiscono ai professionisti presenti in tutto il distretto.

L’assessore ha comunicato che dal primo novembre si procederà a una assunzione di un pediatra di libera scelta nel territorio di Loreto, quindi si potrebbero liberare posti anche a Castelfidardo. Non è il solo nodo, in realtà, perché la situazione di carenza di medici di famiglia a Osimo e nella Valmusone potrebbe peggiorare nei prossimi mesi, con i futuri pensionamenti e la difficoltà nel reperire nuovi medici di base. E’ un problema che ormai ha assunto una dimensione regionale e nazionale, aggravato dalle difficoltà legate alla nuova riforma. I medici di base sono sempre meno e sempre più anziani, la stragrande maggioranza ha oltre 27 anni di servizio, e chi si avvia alla pensione raramente viene rimpiazzato da giovani neo-specializzati. La Regione avrebbe alzato il numero massimo di pazienti che un singolo medico può seguire, da 1500 a 1800 mutuati: una scelta volontaria da parte dei medici, che in pochi però decidono di fare poiché non riescono a far fronte a tutte le richieste.

Silvia Santini