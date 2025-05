Pedina la donna anche in palestra. Stalker silenzioso verso il giudizio

Si innamora di una donna che abita nel suo stesso paese e inizia a seguirla ovunque, al lavoro, sotto casa, in palestra, agli aperitivi con gli amici e quando usciva per andare a cena fuori. Una ossessione silenziosa perché l’uomo, 34 anni, residente a Filottrano, non ha mai proferito parola verso la donna di cui si era infatuato. A parlare per lui sono stati i suoi comportamenti ritenuti esagerati dalla destinataria di tante attenzioni, una 31enne jesina residente sempre a Filottrano, non richieste. La prima ondata di pedinamenti risale al 2018 ma poi il 34enne aveva smesso. Rivedendola, ad inizio di questo anno, si era di nuovo infatuato e aveva ricominciato a seguirla. Per lei si sarebbe iscritto anche nella stessa palestra frequentata dalla donna che ci andava anche con il proprio fidanzato. Quest’ultimo lo avrebbe anche pregato, gentilmente, di lasciarla perdere ma i pedinamenti sono continuati. Quando tornava a casa la 31enne lo avrebbe visto spesso sotto il suo palazzo, idem quando usciva.

Persino al lavoro, un centro commerciale del capoluogo dorico, il 34enne si sarebbe spinto pur di vederla. Lì avrebbe fatto la spesa per passare qualche minuto davanti a lei. Il comportamento ha spaventato la donna che si è rivolta ai carabinieri per sporgere denuncia per stalking. La 31enne ha raccontato anche gli episodi che aveva vissuto sette anni prima, da parte della stessa persona. La denuncia attuale l’ha fatta a marzo scorso. La pm Serena Bizzarri dopo un mese ha chiuso le indagini e per il 34enne, difeso dall’avvocato Antonio Gagliardi, potrebbe arrivare una richiesta di rinvio a giudizio.

L’uomo negherebbe i fatti, sarebbero coincidenze. Dichiarazioni verbali, messaggi o telefonate rivolte alla vittima non sono contestate. Il suo sarebbe un corteggiamento silenzioso ma che ha generato nella donna uno stato di ansia e di paura tali da far figurare il reato di stalking.

ma. ver.