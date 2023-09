Pedina l’amante e la insulta in strada, poliziotto sospeso

Un poliziotto che ha prestato servizio a Senigallia sarebbe stato sospeso dal servizio negli ultimi giorni con un’accusa pesante: avrebbe stalkerizzato una donna di cui si era invaghito, insultandola anche per strada e pedinandola. Una storia i cui contorni sono ancora poco chiari e su cui sta indagando la squadra mobile di Ancona.

Tutto sarebbe nato dalla denuncia della donna, una jesina.

I due avrebbero avuto una relazione clandestina. Dopo una frequentazione, la storia sarebbe finita, a quanto pare nel peggiore dei modi.

L’uomo, di mezza età, non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione e avrebbe iniziato a tormentare la donna di cui si era invaghito. Telefonate, appostamenti, pedinamenti. In un’occasione l’avrebbe fatta anche multare per vendicarsi del suo rifiuto di proseguire quella storia.

Uno degli episodi che avrebbe fatto scattare nella vittima la molla per denunciare tutto, sarebbe stata una scenata di gelosia in mezzo alla strada, avvenuta davanti alle sue amiche. Lui sarebbe piombato di sera e l’avrebbe insultata pesantemente. A quel punto la donna, evidentemente già impaurita, si sarebbe rivolta alla squadra mobile per denunciare l’accaduto. Lo stalking, stando alle notizie sin qui apprese, sarebbe iniziato a Jesi per poi proseguire a Senigallia dove lui aveva prestato servizio e dove aveva evidentemente delle conoscenze.

La squadra mobile di Ancona ha raccolto la testimonianza della signora e sulla base della ricostruzione di alcuni episosi sembrati abbastanza chiari, ha stilato una relazione che ha portato nelle ultime ore al provvedimento di sospensione dal servizio del poliziotto.

Una vicenda i cui contorni vanno ancora ampiamente chiariti al fine di appurare la verità delle cose.