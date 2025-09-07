Pedinato e poi arrestato un pusher di cocaina

Quasi mezzo etto di cocaina, suddivisa in 35 involucri, nascosta sotto il tappetino dell’auto e in un barattolo: arrestato un uomo di origini albanesi, in Italia senza dimora, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio. È stata la Squadra Mobile della Questura di Ancona a intervenire venerdì, in seguito ad attività investigative e servizi si appostamenti e pedinamenti, grazie ai quali i poliziotti erano riusciti a individuare il nascondiglio a Falconara dove l’uomo, pregiudicato e conosciuto nell’ambiente, era solito occultare la droga, onde evitare di portarla nell’appartamento dove viveva e aveva fittiziamente stabilito la propria dimora.

Per dare riscontro a quanto ricostruito nei giorni precedenti, nel pomeriggio di due giorni fa gli agenti l’hanno fermato a bordo di un’auto e lo hanno sottoposto a perquisizione personale, veicolare e locale. La prima ha permesso di rinvenire 410 euro in contanti, poi sequestrati in quanto i poliziotti hanno ritenuto potessero essere provento dell’attività illecita. Poi, sotto il tappetino dell’auto (lato conducente), è stato recuperato un involucro in cellophane termosaldato che conteneva cocaina. A quel punto, l’indagato è stato accompagnato presso il suo nascondiglio falconarese, dove sono stati scoperti altri 34 involucri di coca dentro a un barattolo. Droga subito sequestrata.

E infine, usando chiavi delle quali l’uomo non ha saputo dare contezza, i poliziotti sono entrati nella dimora fittizia, dove lo stesso aveva in uso esclusivo una stanza, trovando materiale per il confezionamento, forbici e un bilancino. I 35 involucri, per circa mezzo etto di cocaina, e i materiali sono stati sequestrati. L’uomo, invece, tratto in arresto e, su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura di Ancona, è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Questura, a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del giudizio per direttissima di ieri mattina. All’esito del quale, dopo la convalida del provvedimento precautelare, per lui è stata disposto il divieto di dimora nella provincia di Ancona.