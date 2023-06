Pedofilia, adesca undicenne su Instagram

di Marina Verdenelli

Da follower su Instagram a pedofilo. Così un adulto avrebbe avvicinato un bambino di 11 anni, residente in un Comune dell’entroterra senigalliese, finendo di tempestarlo di messaggi e fotografie di donne semi nude allo scopo di compiere atti sessuali con lui.

L’uomo, un 49enne siciliano ma residente nella provincia di Brescia, si faceva chiamare sul social network con un nickname, "pacioccone 74".

Inizialmente tra i due è nata una amicizia virtuale, favorita proprio dalle interazioni di Instagram. Un like ad una foto, un altro ad una storia e via via finché non si è stabilita una certa affinità. Sarebbe stato l’adulto il primo a seguire sul profilo l’11enne.

Guadagnata la sua fiducia è riuscito anche a farsi dare il numero di cellulare e le loro conversazioni sono passate via messaggi su whatsapp. Conversazioni spinte e munite anche di fotografie di donne quasi nude. Ne avrebbe mandate a centinaia tanto che il bambino, esasperato si è confidato con i genitori decidendo di bloccare quello sconosciuto che non aveva mai visto di persona in vita sua. Il padre ha iniziato a controllare i messaggi e poi ha sporto denuncia alla polizia postale.

Era febbraio 2019. Il 49enne, difeso dall’avvocato Luca Montanari, è finito a processo per adescamento di minorenne. Ieri mattina, davanti alla giudice Francesca Grassi, sono stati sentiti un poliziotto della polizia postale che si è occupato dell’indagine e il papà del bambino.

Il genitore ha raccontato i messaggi che il figlio gli ha fatto vedere.

"Lo tormentava – ha riferito il padre in aula – era molto insistente e mio figlio gli ha detto più volte di smettere dicendogli che lui era un bambino e aveva solo 11 anni.

Quell’uomo però ha continuato. Mio figlio lo ha poi bloccato".

All’inizio erano semplici saluti poi i messaggi sono diventati centinaia al giorno, tutti con foto di donne con parti intime scoperte. "Ti piace questa? - gli scriveva -. Cosa le faresti? Cosa vorresti che lei ti facesse?".

L’uomo sondava i gusti sessuali del minorenne.

La polizia postale è risalita alle sue generalità dal cellulare e si è recata nella cittadina bresciana per sequestrare telefono e computer dell’uomo che alle spalle aveva altri due episodi di adescamento con minori. Insomma un comportamento seriale il suo sul quale potrà la propria versione dei fatti alla prossima udienza, fissata per il prossimo 10 ottobre perché è previsto l’esame dell’imputato. A seguire discussione e sentenza.