Pedofilia e truffe, la Postale al lavoro

Tempo di bilanci anche per il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni Marche di Ancona, impegnato nel far fronte a continue sfide investigative in particolare negli ambiti della prevenzione e contrasto alla pedopornografia online, della protezione delle infrastrutture critiche di rilevanza nazionale, del financial cybercrime e di quelle relative alle minacce eversivo-terroristiche in rete. Nell’ambito della pedopornografia viene ricordato l’arresto del massignanese di 54 anni eseguito nella prima settimana di agosto dal personale del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Ancona e di Ascoli Piceno, poiché fu trovato in possesso, nel suo computer, di circa 4.500 file e video pedo-pornografici.

Tutto materiale catalogato in maniera precisa e puntuale. Il personale operante, vista l’ingente quantità, la qualità e le modalità di archiviazione del materiale rinvenuto, procedeva l’arresto in flagranza del soggetto. Nell’ambito di questo settore, durante il 2022 il Centro Operativo per la sicurezza Cibernetica della polizia postale delle Marche ha sequestrato, durante le perquisizioni domiciliari, 6 mila gigabyte di supporti informatici contenenti immagini e video pedopornografici.

Le indagini degli inquirenti hanno portato all’arresto di ben cinque persone, compreso il massignanese e alla denuncia di altri 17 personaggi.

La polizia postale non si ferma solo al prezioso lavoro di lotta alla pedopornografia online.

Cospicua anche l’attività nel campo delle truffe on line in materia e-commerce, del trading, con false e-mail e illecito impiego di carte di credito. La squadra mobile di Ancona, invece, insieme alla sezione criminalità organizzata e catturandi, nella tarda serata di martedì, hanno rintracciato ed arrestato, in una località abruzzese della provincia di Chieti, con la collaborazione dei poliziotti di Lanciano, un cittadino italiano di 55 anni, di origini settentrionali, pluripregiudicato, già ricercato dalla squadra mobile Ancona, per scontare una condanna definitiva di quasi 6 anni di carcere.

La pena comminata è da ricondurre ad un provvedimento di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale di Ascoli, dopo la decisione della Corte di Appello di Ancona, per fatti commessi nella provincia ascolana e riconducibili fino al 2018, nell’ambito dei reati contro la persona, commessi in varie zone delle Marche e del vicino Abruzzo, Emilia Romagna e Lombardia. All’epoca dei fatti, il cittadino del nord-Italia, faceva parte di uno strutturato sodalizio criminale, dedito alle truffe commerciali.

Marcello Iezzi