Pedofilo in carcere: violentò una ragazzina. In casa video con minori e torture agli animali

Ancona, 10 marzo 2024 – ”Sono davanti al carcere, venitemi a prendere". E’ finita così una delle vicende più inquietanti degli ultimi anni per la delicatezza delle accuse e le implicazioni. Una storia iniziata nel 2020, per l’esattezza il 21 maggio quando i poliziotti della squadra mobile fecero irruzione in un’abitazione vicino ad Ancona. Gli investigatori, che pure sono abituati a tutto, hanno sgranato gli occhi: si sono trovati di fronte a una montagna di materiale pedopornografico. Solamente nel pc, in uso a quello che ora ha 55 anni, un ex impiegato di banca irreprensibile, c’erano 40 video con atti sessuali su minori. E poi foto, centinaia di scatti con bambini nudi, anche in tenera età, filmati riproducenti torture fetish su animali di piccola e grossa taglia.

Una montagna di post-it con frasi deliranti nei quali l’uomo associava l’intenzione di torturare gli animali alle sue perversioni sessuali. Rivolte principalmente a una ragazzina che all’epoca aveva 13 anni, figlia di un’amica di famiglia. Era stata proprio lei, ascoltata dagli inquirenti in forma protetta, a portare la squadra mobile sulle tracce dell’impiegato di banca. Tirato in ballo dalle dichiarazioni choc della minorenne con un’accusa pesantissima e infamante: aver abusato di lei, molestandola sessualmente.

Un vortice di perversione e violenza che purtroppo per la ragazzina era solo il secondo atto di ciò che aveva subito. La tredicenne infatti aveva in precedenza raccontato di essere stata violentata da un cugino in modo anche più pesante ed esplicito e solo successivamente di aver ricevuto le attenzioni dell’amico di famiglia che si sarebbe appartato con lei in cameretta anche quando i genitori erano in casa. Secondo l’accusa, il 55enne avrebbe fatto vedere i filmati scabrosi con gli atti sessuali e le violenze sugli animali anche alla ragazzina. A seguito della perquisizione, chiesta dal pm Rosario Lioniello e disposta dal gip del tribunale di Ancona, l’uomo venne all’epoca arrestato e finì in carcere a Montacuto. Patteggiò in seguito per la detenzione del materiale pedopornograficoe per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate e nel 2022 gli venne inflitta una seconda sentenza di condanna per violenza sessuale aggravata e detenzione di ingente materiale pedopornografico con l’aggravante della recidiva. L’uomo ha seguito anche un periodo di recupero presso un centro di salute mentale, atto verosimilmente ad attenuare la pena. Ora per lui si sono spalancate le porte del carcere, sezione pedofili, di Villa Fastiggi. Dovrà espiare 6 anni e 4 giorni e pagare quasi 4mila euro di multa.

Nei suoi confronti sono state disposte anche altre pene accessorie: interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche e private frequentate abitualmente da minori; interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale, interdizione perpetua da qualunque incarico attinente a tutela, curatela o ad amministratore di sostegno. L’uomo non potrà avvicinarsi a luoghi frequentati da minori, non potrà svolgere lavori che prevedono il contatto con minori e dovrà sempre informare la polizia sulla propria residenza e su eventuali spostamenti.