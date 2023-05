Pedonalizzazione di piazza Dante: tutto fermo

di Silvia Santini

C’è un progetto per rivalutare il centro di Osimo rimasto fermo nelle maglie della burocrazia. La pedonalizzazione di piazza Dante, che ancora non è stata attuata. La proposta era stata caldeggiata anche dalla Cna di zona sud: "Riteniamo questo progetto importante per la città e il nostro auspicio è che si passi a una fase di concretezza per trasformare questa piazza in un nuovo salotto cittadino". Due anni fa la Sala gialla del consiglio comunale aveva dato l’ok annunciando certo tempi lunghi per convocare tutte le parti e per la realizzazione ma di fatto, a oggi, non se ne parla più. La piazza, è stato detto, sarà resa pedonale non appena sarà trovato un luogo da adibire a parcheggio a nord della città, evidentemente non ancora individuato o per cui non c’è accordo. La pedonalizzazione della centralissima piazza della Repubblica della vicina Castelfidardo invece inizierà durante il periodo estivo, una volta acquisito il parere definitivo della Soprintendenza. L’ha confermato, anche sul bimestrale comunale, il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani. L’argomento è oggetto di grande dibattito, non solo politico. "Quello di rendere più fruibile ed accogliente il cuore della città, immagine e simbolo di ogni borgo che si rispetti, è del resto un obiettivo che tutte le parti politiche si erano date – ha detto –. Siamo consapevoli che si tratta di una scelta audace e di rottura rispetto al passato, ma anche le abitudini più radicate possono cambiare ed alla lunga siamo sicuri che emergeranno i benefici di questa svolta. Tutti i borghi marchigiani hanno la propria piazza centrale libera dai parcheggi e ne hanno ottenuto già da tempo grandi benefici. Il percorso è graduale. Precisiamo che non si tratta di una pedonalizzazione totale, ma parziale. Il transito dei mezzi rimane possibile, non solo ai residenti". In pratica vengono eliminati 16 parcheggi in piazza e 5 in via Marconi, spazi nei quali troverà collocazione un nuovo arredo urbano. I 21 posti auto vengono recuperati e anzi incrementati tra Porta Marina e via Matteotti, dove salgono a 31, con lo spostamento del capolinea degli autobus e l’istituzione del senso unico a scendere. I parcheggi guadagnati con questa soluzione saranno dunque 10, cui ne vanno aggiunti almeno 20 nel progetto di collegamento fra via Bassi e piazzale Michelangelo con i lavori pronti a partire entro il 2023.