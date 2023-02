Pedoni al sicuro: attraversamenti illuminati

Strade sempre più a misura di pedone, partiti i lavori per la realizzazione di sette attraversamenti luminosi, c’è la possibilità di vederne sistemato anche un ottavo. "Il progetto degli attraversamenti comunali – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta - nasce dall’esigenza di rendere maggiormente sicura la circolazione pedonale nei momenti di scarsa visibilità e si è integrato all’interno del progetto più generale di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale. L’importo dell’intervento ammonta a 130mila euro di cui 92mila e 890 per lavori soggetti a ribasso ed è finanziato interamente con fondi Pnrr. Il progetto – aggiunge l’assessore - prevede la realizzazione di 7 attraversamenti luminosi".

Saranno in viale Stelluti Scala (prima del ponte della stazione), in viale IV Novembre (parcheggio del Torrione), due in via Dante (rotatoria di via Gigli e incrocio via don Riganelli), viale Zonghi (incroci via Loreti), viale Serafini (dopo incrocio via Cialdini) e viale Moccia (al centro tra i due giardini). "La scelta dei sette interventi – spiega Vergnetta - è stata condotta sulla base dei criteri della statistica incidentale, dell’omogeneità sul territorio, del privilegio di vie di maggior traffico. Il sistema di illuminazione degli attraversamenti, come in parte si può già vedere, sarà costituito da due corpi illuminanti a led con ottica dedicata a doppia asimmetria destra o sinistra, dislocati su palo. L’intervento è completato dall’eliminazione delle barriere architettoniche, del cordolo del marciapiede, dal rifacimento delle strisce pedonali e dalla segnaletica verticale di completamento. L’attraversamento è dotato di un pulsante di chiamata che in caso di selezione comporta l’attivazione di un segnale lampeggiante arancione. Sarà illuminato il piano orizzontale per evidenziare l’attraversamento con valore minimo di 100 lux medi e un piano verticale, illuminando il corpo dei pedoni rendendoli visibili già dall’area d’attesa, fondamentale per la prevenzione degli incidenti sugli attraversamenti.

Questo intervento, che è stato messo in campo in pochi giorni a settembre, è uno dei primi elementi distintivi di questa amministrazione. L’impresa sta ultimando in questi giorni gli interventi - conclude l’assessore - e probabilmente, grazie ai ribassi d’asta, saremo in grado di realizzare un ulteriore attraversamento in via Dante in prossimità dell’incrocio con via De Gasperi. Si tratta di un primo intervento per la sicurezza dei pedoni, dovremo implementarlo con altri in prossimità degli attraversamenti delle scuole e con il rifacimento di ulteriori tratti di segnaletica orizzontale".

Sara Ferreri