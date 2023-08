Pedoni e parcheggi a Castelfidardo: più spazio per tutti

E’ nel vivo il processo di pedonalizzazione di piazza della Repubblica e di riorganizzazione della viabilità e dei parcheggi nel centro storico di Castelfidardo. Si sta completando in questi giorni la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. La sperimentazione sta dando i primi frutti in ordine a fruibilità e riqualificazione della piazza, dove è stato mantenuto il mercato del lunedì, il passaggio veicolare verso piazza Trento Trieste – via Sauro e quello dei residenti di via Mordini (fatta eccezione per la ztl dalle 20 alle 24 di venerdì, sabato e domenica sera). I posti auto eliminati di fronte al Comune sono stati recuperati e incrementati a piazzale Don Minzoni (11 posti) e con l’istituzione del senso unico di marcia a scendere in via Matteotti (più 19 posti), così come è aumentata l’offerta di parcheggi (più 38) con il senso unico in via Buozzi-via Bramante fino a via Boito e Martiri della Libertà. Piazzale Don Minzoni continua ad essere servito, adottati accorgimenti per agevolare soprattutto la fascia di utenza più anziana attraverso una linea urbana con minibus che transita da via XXIV Maggio.