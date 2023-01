Pedopornografia, mondolfese rilanciava foto con minori: preso

Un 2022 intenso per la polizia postale delle Marche che ha portato ad arresti e ad inchieste importanti sul fronte della pedopornografia. Si legge in una nota: "L’attività investigativa, condotta da personale della sezione di Pesaro insieme a personale del Centro Operativo per la

Sicurezza Cibernetica ha portato ad identificare ed arrestare un uomo residente a Mondolfo

destinatario di un provvedimento di perquisizione, emesso dal tribunale di Ancona dopo avergli trovato in pc e telefonino 35 immagini e 584 video di natura

inequivocabilmente pedo-pornografica ritraenti soggetti minori tra i 6 e i 10 anni coinvolti in atti sessuali con adulti. Dette risultanze unitamente all’attuale e concreto pericolo della reiterazione della condotta, hanno portato al suo arresto per il timore che potesse continuare a rilanciare in rete immagini pedopornografiche. Da quanto si è appreso, l’uomo non ha fornito spiegazioni sul perché detenesse quelle immagini. Gli inquirenti, attraverso l’analisi del telefono e del computer, sono riusciti a risalire a chi gli aveva inviato quelle immagini e quei video anche se non si conosce l’esito dei successivi accertamenti. Sventate dalla postale anche decine di truffe online nel campo del compro e vendo.