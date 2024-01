Peli è già con le valigie in mano: su di lui ci sono Cesena ed Entella

Da una parte il campo, che finora sta regalando soltanto delusioni, dall’altra invece il mercato: se è vero che il rettangolo verde non porta in dote i tre punti da ormai due mesi, altrettanto vero è che la società si sta adoperando assiduamente per cercare di invertire questa tendenza il prima possibile, tenuto conto di una classifica che si fa sempre più preoccupante. Che non ci si sarebbe fermati agli arrivi dei vari Mondonico, Prezioso, Moretti e Giampaolo era risaputo, ma il lavoro per rafforzare la squadra a 360 gradi prosegue speditamente.

Il nome sempre più caldo rimane quello di Alex Rolfini: ad onor di cronaca, non si registrano significative novità in tal senso, ma l’attaccante del Vicenza è costantemente monitorato dalla dirigenza biancorossa. Lo stesso Rolfini, è risaputo, vedrebbe di buon occhio un ritorno nella dorica, piazza con cui ha vissuto la sua migliore stagione tra i professionisti, con diciotto reti messe a segno nella stagione 2021-22.

Ma la regola del mercato è ben chiara: prima di fare spazio ad eventuali nuovi innesti, bisogna innanzitutto liberare qualche casella. Il primo indiziato a partire è, come detto nei giorni scorsi, Julian Kristoffersen: l’attaccante norvegese, arrivato la scorsa estate dalla Salernitana, è stata la grande delusione di questa prima parte di stagione, nella quale non è mai riuscito a trovare la via della rete.

Colavitto ha avallato la sua cessione da tempo, tanto che il norvegese (non convocato contro l’Entella), continua ad allenarsi a parte. Questa settimana potrebbe essere quella che poterà alla sua partenza, destinazione Pro Sesto: resta ancora qualche dettaglio da sistemare, ma c’è fiducia da entrambe le parti riguardo ad un esito positivo della trattativa.

Altro giocatore con le valige in mano è Steven Nador, anch’egli ai margini del progetto tecnico e ormai prossimo al ritorno alla Spal (proprietaria del suo cartellino), che però lo girerà in prestito al Brindisi. Ai saluti anche Lorenzo Peli, forse la cessione che verrebbe meno digerita dai tifosi: sul giovane di proprietà dell’Atalanta, oltre ai risaputi interessi di Cesena ed Entella, si è registrato nelle ultime ore anche un tentativo del Rimini.

Insomma, le pretendenti non mancano ed è solo da queste cessioni che potranno passare i tanto agognati nuovi innesti oggi così indispensabili a questa squadra. Il mercato è iniziato da dieci giorni, ma è forse da queste primissime mosse che si capirà se la stagione dell’Ancona potrà finalmente prendere una piega in grado di allontanarla dalle zone calde. Il tutto mentre la squadra continua a prepararsi per l’ostica trasferta di Gubbio che, vista la posizione in classifica, assume quasi contorni da dentro o fuori.

Gianmarco Minossi