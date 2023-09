Pellegrinaggio da Assisi a Loreto con i cavalli: domenica l'arrivo

In totale il cammino prevede 150 chilometri circa per cinque tappe tra Umbria e Marche, Spello, Colfiorito, Ponte La Trave, Tolentino e Macerata. L’arrivo è previsto domenica a Loreto. Tre cavalieri, Sandro Luciani, Maurizio Cerreti e Gianfranco Personè, si sono messi in cammino per un trekking equestre di pellegrinaggio percorrendo la Via Lauretana da Assisi a Loreto. Allo start alle 9.30 ieri hanno ricevuto la benedizione di fra Mario Cisotti, segretario della Santa Basilica di San Francesco. Gianfranco è in sella a Morachino, Maurizio monta Aurora e Sandro Luciani Michi Michi. "Ad ogni tappa ci fermeremo con i nostri cavalli per farli riposare e dissetarli mentre noi avremo modo di gustare le prelibatezze offerte dalla tipica cucina locale - spiega Luciani -. Si tratta del cammino spirituale più antico d’Europa e del mondo e sarà un piacere percorrerlo in sella ai nostri cavalli dopo dieci anni, attraversando territorio ricchi anche culturalmente". Partendo dalla trecentesca porta di San Pietro ad Assisi, il tracciato prosegue sulla Rete dei cammini lauretani attraversando vari luoghi legati tra loro da spiritualità.